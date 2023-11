Taglio del nastro per la base operativa di Protezione civile a Poggibonsi

E’ stata una festa l’inaugurazione, oggi 25 novembre a Poggibonsi, della sede del Centro Operativo Comunale (COC), organismo locale di Protezione civile a cui sono affidati i compiti di gestione delle emergenze e che si attiva in caso di determinati livelli di allerta.

La sede è presso il palazzo comunale di via Volta (ex tribunale) e farà da base per il COC e per tutti i volontari e le volontarie delle associazioni di Protezione civile comunale coordinate dalla Polizia Municipale, ovvero Misericordia di Poggibonsi, Misericordia di Staggia Senese, Pubblica Assistenza, Vab, Anpana. Associazioni tutte presenti al taglio del nastro, insieme ai Rioni di Poggibonsi, all’Avis e alla Fratres, sempre vicine e pronte a dare una mano.

Decine i volontari e le volontarie presenti all’apertura, insieme al coordinatore della Protezione civile provinciale Ezio Sabatini e alle forze di polizia. Presente l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il Comando di Polizia Municipale.

“Spazi adeguati per un servizio prezioso per la comunità – ha detto il sindaco di Poggibonsi David Bussagli –; il sistema di Protezione civile si basa sulle associazioni di volontariato e questa è occasione anche per dire grazie ai tanti volontari e alle tante volontarie che con disponibilità e dedizione si fanno carico di tutelare la sicurezza dei cittadini e di presidiare fisicamente il territorio nei periodi di allerta e nelle emergenze. Grazie alle autorità civili e militari presenti, al coordinatore provinciale, a tutti e tutte coloro che hanno voluto essere con noi oggi. Grazie a due aziende del territorio, Artexport e Gr2 che si sono messe a disposizione e hanno contribuito a completare gli arredi dell’appartamento”.

Ringraziamenti a cui si sono uniti quelli di Giulio Riccucci, responsabile di Protezione civile per la Polizia Municipale che ha sottolineato la coesione del gruppo e l’importanza di avere una sede in cui fare base.

Prima del taglio del nastro della sede del Centro operativo comunale della Protezione civile, il Sindaco di Poggibonsi ha consegnato un attestato di riconoscenza ai volontari e alle volontarie che si sono mobilitati in occasione dell’emergenza maltempo dei primi di giugno. Poi, la visita ai locali che sono stati oggetto di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria. Sono stati arredati e dotati delle necessarie dotazioni informatiche. “È casa vostra – ha chiuso il sindaco di Poggibonsi David Bussagli -. Ci le vostre bandiere, le immagini, gli stemmi. A ricordarci ogni volta il lavoro prezioso che viene fatto per il territorio. Grazie”.