Siena, la struttura del gruppo consiliare Le Biccherne

Gli eletti nel Consiglio comunale di Siena della lista civica Nicoletta Fabio Sindaco “hanno deciso di organizzarsi in una forma più idonea e razionale per compiere al meglio il nuovo ruolo di consigliere comunale che sono stati chiamati a svolgere dopo la vittoria alle ultime elezioni amministrative del comune di Siena”; così l’inizio di un intervento del gruppo consiliare Le Biccherne.

Nel consiglio comunale del 30 settembre 2023 avevano comunicato la costituzione del gruppo “Le Biccherne” composto da cinque consiglieri comunali. Per svolgere al meglio il mandato elettivo “hanno poi preso atto della necessità di essere interlocutori di tutte le forze politiche, sia interne che esterne al Consiglio comunale, nominando un referente politico che possa tenere, per conto del gruppo consiliare, i contatti con i rappresentanti di tali forze. La scelta è caduta su Alessandro Piccini che durante le elezioni amministrative ha ricoperto un ruolo rappresentativo di tutta la lista civica guidata dal sindaco Nicoletta Fabio in quanto delegato della stessa lista”.

Gli stessi consiglieri del gruppo Le Biccherne saranno a disposizione, periodicamente prima di ogni consiglio comunale, presso i locali del Comune di Siena “per tutti coloro con i quali è stato condiviso un percorso comune sia come candidati nella stessa lista civica sia come semplici sostenitori, ma anche per ogni cittadino che vorrà rivolgersi loro per proposte o problematiche da risolvere”.

Ciascun consigliere ha assunto ruoli e competenze specifiche nell’ambito dei temi trattati dalle Commissioni consiliari permanenti:

Silvia Armini – capogruppo in Consiglio comunale – ha assunto la presidenza della Commissione sport, è componente della Commissione statuto e regolamenti e della Commissione delle elette

Michele Cortonesi è componente della Commissione assetto del territorio, della Commissione decentramento politico e amministrativo, e della Commissione programmazione, bilancio e affari generali

Francesca Cesareo ha assunto la presidenza della Commissione servizi sanitari e sociali, è componente della Commissione delle elette

Leonardo Pucci è componente della Commissione cultura e scuola, della Commissione garanzia e controllo politico amministrativo, della Commissione pari opportunità, diversità e diritti umani, della Commissione per l’uso della Fortezza Medicea; è supplente nella Commissione elettorale

Davide Ciacci ha assunto la carica di Presidente del Consiglio comunale.