“1, 2, 3… scienza!”, torna la divulgazione scientifica al “Volta” di Colle di Val d’Elsa

Anche quest’anno torna la tradizionale manifestazione di divulgazione scientifica del Liceo “Alessandro Volta” di Colle di Val d’Elsa, “1, 2, 3… scienza!”, che ormai giunge alla sesta edizione.

Il Liceo “Volta” di Colle di Val d’Elsa, con i suoi studenti ex i docenti, desidera accogliere la cittadinanza per un dialogo aperto, stimolante e divertente che coinvolgerà non solo altri studenti di ogni scuola, ma anche le famiglie o i semplici curiosi. Concerti, conferenze, laboratori, giochi, teatro saranno le occasioni per una divulgazione che presenterà la conoscenza scientifica come strumento per creare coscienza e consapevolezza, anche civica. Una conoscenza, quindi, che forma alla tolleranza e al rispetto, attraverso il dialogo e il confronto. Tutti gli eventi si svolgeranno nell’auditorium e nei locali del Liceo Volta e saranno ad ingresso libero.

La serata inaugurale ufficiale si terrà venerdì 1° dicembre presso l’auditorium del Liceo. La serata comincerà alle 19:30 con un concorso STEMgastronomico, con tanto di aπe-rinfresco, per poi proseguire alle 21:15 con un “concerto – dialogo” tra l’Ensemble ArchiAmici (violini, viole, violoncelli, contrabbasso, clavicembalo) ed il professor Fabio Bellissima dell’Università di Siena, dal titolo “Trasformazioni geometriche in musica”.

Per gli studenti delle scuole medie inferiori ci sono due laboratori di orientamento, tra esperimenti scientifici e giochi matematici (venerdì 24 novembre dalle 15 alle 17 e sabato 16 dicembre dalle 9 alle 11): due appuntamenti imperdibili per i ragazzi delle scuole medie che vogliono scoprire, in modo ludico, una matematica “insolita”, quella del Liceo matematico, ma anche per provare esperimenti scientifici tra sostenibilità, cellule e provette.

Tra gennaio e marzo, in occasione del festival del Liceo “Alessandro Volta” di Colle di Val d’Elsa, “1, 2, 3… scienza!”, sono programmati appuntamenti importanti di divulgazione scientifica, una serie di conferenze tenute da docenti dell’Università di Firenze:

giovedì 18 gennaio, dalle 11:20 alle 13:20, “L’alba dei geni e la ricerca della vita nello spazio”, con il professor Renato Fani (UniFi);

venerdì 2 febbraio, dalle 11:20 alle 13:20, “Dal neurone al cervello sociale”, con il professor Francesco Pavone (UniFi);

sabato 17 febbraio, dalle 11:20 alle 13:20, “Complessità e sistemi biologici”, con il professor Duccio Fanelli (UniFi);

martedì 26 marzo, dalle 11:20 alle 13:20, “La prescrizione della Scienza: fisica ariana e fisica giudaica”, con il professor Ubaldo Bottigli (UniFi).

Nella sessione conclusiva del festival del Liceo “Alessandro Volta” di Colle di Val d’Elsa, “1, 2, 3… scienza!”ci saranno le conferenze spettacolo, di e con Federico Benuzzi, “Prima, dopo, ora”, un volo tra spazio, tempo e realtà (23 aprile ore 11:20, e “L’azzardo del giocoliere”, la matematica come vaccino contro l’azzardopatia (23 aprile ore 23:00).

La serata conclusiva del festival del Liceo “Alessandro Volta” di Colle di Val d’Elsa sarà venerdì 17 maggio alle 21:15 con una conferenza spettacolo tra matematica e letteratura “Italo Calvino tra dialoghi impossibili e Cosmicomiche”, a cura di Arca Azzurra, di Massimo Salvianti, con la fisarmonica di Emiliano Benassai ed il contributo del professor Marco Rustioni.