Cooking lesson dei cuochi di Girogustando all’alberghiero Artusi

Ciambella romagnola con spuma di zabaione e carré di porcellino secondo la ricetta del Platina, cuoco di Papa Pio II: sono i due argomenti di lezione teorico-pratica scelti questa mattina dai cuochi di Girogustando per gli allievi dell’Istituto alberghiero Artusi di Chianciano Terme.

Dopo la serata a 4 mani di ieri in occasione della serata di Girogustando, al ristorante Dal Falco di Pienza, la chef Silvana Franci e il collega Kevin Valentini dell’Ustéreia di Ravenna sono saliti in cattedra questa mattina, mercoledì 22 novembre, in una delle aule cucina dell’istituto alberghiero Artusi di Chianciano Terme: con loro i docenti e gli allievi delle classi quinte A e B, indirizzo Enogastronomia.

Banco di prova sono stati due dei piatti presentati ieri sera nel menu condiviso proposto al pubblico di Girogustando: in particolare, Silvana Franci ha illustrato la preparazione del carré di maiale secondo la ricetta di colui che fu lo chef del Papa fondatore di Pienza, mentre il giovane cuoco romagnolo ha assistito i ragazzi passo passo nella realizzazione del gustoso dessert. A fine cottura, i piatti sono diventati occasione di esercitazione nel servizio in sala per quattro allievi delle classi seconde.

“Una occasione di stimolo professionale per i ragazzi sicuramente pari alle aspettative – ha commentato il dirigente scolastico dell’IIS Artusi, Daniela Mayer – in un momento che vede i nostri allievi impegnati anche in un’altra manifestazione di rilievo, il Benvenuto Brunello”.

Una esperienza interessante anche per i cuochi dei due ristoranti, che in meno di 24 ore hanno lavorato per due volte fianco a fianco, in pieno spirito di gemellaggio.

Dopo la cooking lesson di oggi all’Istituto alberghiero Artusi di Chianciano, il programma 2023 di Girogustando proseguirà con due serate-culmine nel mese di dicembre, tra Montalcino e San Gimignano, nell’ambito di Vetrina Toscana (il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio). Tutti i dettagli su www.girogustando.tv.