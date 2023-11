Il Pd di Siena richiede consiglio straordinario su Biotecnopolo e Centro nazionale anti pandemico

I Consiglieri comunali del PD di Siena hanno inviato una richiesta di consiglio straordinario monografico sul tema del Biotecnopolo e Centro nazionale anti pandemico “dopo che non si è registrata nessuna sostanziale novità a quasi un mese dalla nostra interrogazione con il Gruppo Progetto S.I.E.N.A.”

“Siamo soddisfatti della condivisione con gli altri gruppi consiliari di opposizione, segno che il tema è prioritario per la città” prosegue il Gruppo consiliare di Siena del Partito Democratico.

“Come già abbiamo denunciato a partire dal nostro comunicato uscito sulla stampa in estate, ad un anno esatto dalla pubblicazione dello Statuto della Fondazione Biotecnopolo di Siena sulla Gazzetta Ufficiale, e durante la recente conferenza stampa organizzata dal PD provinciale, gli ambiziosi progetti del Biotecnopolo e del Centro nazionale anti pandemico rischiano oggi di essere fortemente ridimensionati. Si tratta di importanti dotazioni finanziarie rispettivamente 36 mln e 340 mln di euro sul Fondo complementare al PNRR.

La nostra richiesta è molto chiara – precisa il gruppo consiliare del Partito Democratico su Biotecnopolo e Centro nazionale anti pandemico -: visto che ad oggi non ci sono notizie di regolamenti, di piani operativi e di quant’altro serva per avviare concretamente le attività, né dei bandi per assumere il personale, né di scelte sugli aspetti logistici e immobiliari (come e dove far nascere le strutture fisiche del BTP/CNAP), né di avvio concreto delle attività di ricerca è urgente che il Consiglio comunale sia coinvolto con l’opinione pubblica nella discussione dei motivi di questa impasse e sulle iniziative che il Comune intenda assumere per garantire concretezza ai due progetti, che rappresentano opportunità strategiche per la sicurezza sanitaria del Paese e per la crescita scientifica, produttiva ed economica del nostro territorio.

Anche l’Amministrazione comunale, dopo aver dapprima banalizzato queste preoccupazioni, ora corre ai ripari richiedendo un incontro pubblico con il consiglio di amministrazione del Biotecnopolo insieme all’Università. Questo significa che la nostra iniziativa meritava considerazione e seguito.”