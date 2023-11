A Siena due seminari dedicati all’educazione finanziaria

Due seminari dedicati all’educazione finanziaria a Siena. L’obiettivo è quello di capire quali sono gli elementi che è giusto prendere in considerazione al momento della richiesta di un prestito o comunque al momento dell’attivazione di uno strumento finanziario.

E’ questa la proposta di formazione che fa Confcommercio Siena insieme a ChiantiBanca e che sarà in calendario lunedì prossimo 20 novembre e poi lunedì 27 novembre presso l’Auditorium Chianti Banca di Fontebecci, in via Giovanni Paolo II al numero 1. Entrambi i seminari si terranno dalle 15 alle 18.

“Viviamo una fase non facile per l’economia, l’aumento dell’energia prima e poi l’aumento dei tassi hanno aggiunto incertezza e costi in un quadro già preoccupante post Covid e con, ora, ben due guerre in corso – fa notare Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena -.

I costi degli investimenti non sono affatto banali. E’ importante capire tanti elementi, sia come imprenditori che come singole persone. Dobbiamo sapere che tassi vengono applicati, dobbiamo conoscere gli strumenti finanziari migliori e più convenienti. Da qui nascono questi due seminari che sono destinati a tutti i nostri associati e, più in generale, a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio i meccanismi di richiesta e di valutazione adottati dal sistema bancario. A loro abbiamo pensato immaginando anche un utile vademecum di buone pratiche per richiedere credito, coerentemente alle proprie esigenze”.

Per partecipare ai due seminari di educazione finanziaria organizzati da Confcommercio Siena e ChiantiBanca, si può trovare il modulo Google doc sul sito www.confcommercio.siena.it, ma anche sulle pagine Facebook dell’associazione Confcommercio (Siena). Non solo, agli associati arriveranno tutte le info anche via whatsapp. Per informazioni, è possibile chiamare Leonardo Burrini allo 0577 248811 o scrivere via mail a info@confcommercio.siena.it o lburrini@confcommercio.siena.it.