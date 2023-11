Festa dell’Olio 2023: San Quirico d’Orcia celebra il migliore extravergine d’oliva

Tre giorni interamente dedicati all’oro verde delle colline della Val d’Orcia. Un prodotto di grande eccellenza l’olio extravergine d’oliva che San Quirico d’Orcia, celebra con la 30ª edizione della Festa dell’Olio, in programma dall’8 al 10 dicembre, organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia e dalla Pro Loco.

Era il 1993 quando San Quirico decise che la nuova annata dell’olio extravergine d’oliva dovesse essere un momento di festa, un’esplosione di sapori e di profumi, l’occasione migliore per conoscere e assaggiare una grande eccellenza di questo territorio.

Dall’8 al 10 dicembre, per le vie della cittadina della Val d’Orcia, i sapori e i profumi dell’olio nuovo, folclore popolare, l’occasione per visitare paesaggi famosi nel mondo e per degustare la nuovissima annata dell’olio extravergine con i produttori protagonisti.

Un’edizione che lascia spazio anche al trekking, alle degustazioni nelle aziende e a quelle guidate svolte in collaborazione con Aicoo, per una festa che fa dell’oro verde il re indiscusso della tradizione della Val d’Orcia. E ancora tanta musica ed intrattenimento ad animare piazze e vie del centro storico.

Il programma della Festa dell’Olio 2023 di San Quirico d’Orcia

VENERDÌ 8 DICEMBRE – Ore 10, apertura stand dei produttori Olio Evo e delle eccellenze agroalimentari; 11 visita guidata al frantoio Simonelli; sempre alle 11 a Palazzo Chigi, Degustazione Impariamo a (ri)conoscere l’olio d’oliva a cura di AICOO; alle 12.15, inaugurazione presepe nella chiesa di San Francesco. Alle 15 in centro storico, musica e spettacoli lungo le vie del paese; a Palazzo Chigi (ore 15) laboratorio olio ed erbe; alle 16 visita guidata al frantoio Simonelli; alle 19.30 Chiusura stand produttori. Alle 21, Tra luci e ombre, visita guidata ai monumenti del centro storico; alle 21 in piazza della Libertà, Serata jazz con Vittorio Gravagna Trio, in collaborazione con Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz.

SABATO 9 DICEMBRE – Dalle 8 alle 19 Mercatino artigianale fuori Porta Nuova; alle 9.30 in piazza Chigi, via al Trekking dell’olio, un percorso turistico con degustazione (anello di Vignoni); alle 10 apertura stand dei produttori olio extravergine d’oliva e delle eccellenze agroalimentari; alle 10.300 Festa dell’Albero 2023; alle 11 visita guidata al frantoio Simonelli; a Palazzo Chigi (ore 11), degustazione Impariamo a (ri)conoscere l’olio d’oliva a cura di AICOO; ore 12 in centro storico – Esibizione dei Quartieri della Festa del Barbarossa. Alle 14.30, per le vie del centro storico le “Oli..,mpiadi”; alle 15, musica e spettacoli con la Street Band CiacciaBanda; alle 16 visita guidata al frantoio Simonelli; alle 17 la cerimonia del Premio Extravergine e Sportivo dell’Anno; e alle 19.30 chiusura stand produttori e alle 21 in piazza della Libertà, serata jazz, con Giuseppe Vitale Trio,in collaborazione con Siena Jazz, Accademia Nazionale del Jazz.

DOMENICA 10 DICEMBRE – Alle 9.30, in piazza Chigi, Trekking dell’olio: percorso turistico con degustazione (anello di Vitaleta); alle 10, apertura stand dei produttori Olio Evo e delle eccellenze agroalimentari. Alle 11, a Palazzo Chigi, degustazione “Impariamo a (ri)conoscere l’olio d’oliva” a cura di AICOO. Sempre alle 11 visita guidata al frantoio Simonelli; mentre in piazza Chigi (11.30) si svolgerà uno show cooking. In centro storico (ore 15) musica e spettacoli; mentre in piazza Chigi si terrà il laboratorio olio ed erbe. Alle 16 visita guidata al frantoio Simonelli ed il gioco investigativo city adventure dal titolo “L’olio di Michelangelo”.

Per tutta la durata della Festa dell’Olio sarà possibile degustare nel centro storico i migliori prodotti della cucina tradizionale valdorciana e gli oli extravergine d’oliva.

E’ richiesta la prenotazione per gli appuntamenti: Trekking dell’olio; Degustazione Impariamo a (ri)conoscere l’olio di oliva. A cura di AICOO; visita guidata al frantoio Simonelli; City adventure L’olio di Michelangelo; laboratorio olio ed erbe.

A Palazzo Chigi sarà possibile visitare le mostre di Antonio Furi e Massimo Sonnini ed il Museo del Barbarossa, ingresso gratuito

Il Palazzo delle Fiabe – Nei giorni della Festa, Palazzo Chigi si trasforma in un luogo magico, dove vivere straordinarie esperienze, fra tradizione e meraviglia. Le sale del palazzo accoglieranno i piccoli visitatori con giochi a tema, racconti di fiabe, esperienze musicali, laboratori di creatività e personaggi fantastici! Dall’8 dicembre al 7 gennaio.

Informazioni: Ufficio Turistico San Quirico d’Orcia – tel. 0577.899728 /379.1294369 – mail: ufficioturistico@comune.sanquiricodorcia.si.it.