FMS, “Musei come laboratori di futuro”: giornate di studio a Siena

Conservare, interpretare, ricercare, esporre: sono queste le attività che ICOM – l’International Council of Museums, istituzione a cui a livello mondiale afferiscono musei e professionisti museali – ha scelto per la recente definizione di “museo”, rinnovata e aggiornata nell’agosto 2022; proprio da queste quattro attività, dunque, prende il via a Siena una riflessione sui musei e sulla museologia che Fondazione Musei Senesi organizza nell’ambito delle celebrazioni per i propri 20 anni di attività.

Il 16 e 17 novembre, dunque, si svolgeranno a Siena (al Santa Chiara Lab) due giornate di studio dedicate ai “Musei come laboratori di futuro”: esperti, studiosi e tecnici da tutta Italia si faranno protagonisti di un convegno dedicato alle collezioni e alle sfide ed opportunità che i musei fronteggiano oggi.

Articolate in quattro momenti, che si muovono appunto attorno alle quattro attività individuate da ICOM, le giornate di studio presenteranno alcuni casi interessanti del panorama italiano e internazionale. Dalle pratiche d’eccellenza alle criticità ricorrenti, dai grandi ai piccoli musei, gli interventi intendono porsi in modo trasversale e interdisciplinare, spesso incrociando le diverse declinazioni di questi stessi verbi, e rappresentare le diverse tipologie di collezioni – convenzionalmente arte, archeologia, scienza e memoria, come nell’articolazione tematica proposta anche dal sistema museale senese. I musei di FMS, uno per ciascuna tipologia, porteranno inoltre il loro contributo in questa sede.

Tra gli ospiti, oltre ad alcuni docenti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, talora coinvolti anche in qualità di moderatori (Luca Quattrocchi, Davide Lacagnina, Matteo Marco Mascolo), ci saranno molti direttori di musei italiani – Christian Greco del Museo Egizio di Torino, Michele Lanzinger del MUSE di Trento, Marco Pierini della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, Rosario Perricone del Museo delle Marionette di Palermo; o ancora il professor Tomaso Montanari, che introduce i temi dell’interpretazione; e ancora alcuni rappresentanti del comitato scientifico di FMS, come Mario Turci e Domenica Primerano. Numerosi, infine, gli spunti di riflessione, dalla gestione dei depositi museali alle questioni legate alla decolonizzazione del patrimonio fino all’accessibilità culturale, passando per le novità in merito agli allestimenti e all’uso del digitale: il tutto entro il panorama eterogeneo di musei statali, civici, fondazioni private e istituti di ricerca.

Le giornate di studio rappresentano il clou scientifico del calendario di eventi #FMS20 che FMS ha organizzato nel 2023, in occasione dei suoi 20 anni di attività; anche per questo motivo, ognuno dei quattro momenti di discussione si aprirà con la testimonianza di uno dei musei aderenti a FMS. Destinatari degli incontri sono i direttori e i professionisti museali, gli operatori culturali, gli studenti e i docenti, e tutti gli interessati.

Il convegno è aperto alla cittadinanza con ingresso libero e gratuito.

Siena, “Musei come laboratori di futuro”. Conservare, interpretare, ricercare, esporre

16-17 novembre 2023 s Siena, Auditorium Santa Chiara, via Valdimontone 1

Giornate di studio a cura di Elisa Bruttini.

Un progetto di Fondazione Musei Senesi con Università di Siena – Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali; Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena; Santa Chiara Lab con il patrocinio di Università per Stranieri di Siena; Regione Toscana, Provincia di Siena, Comune di Siena; ICOM Italia per il ventennale di FMS; SIMBDEA, Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici; Ordine degli Architetti di Siena. Sponsor: Banca Centro Toscana e Umbria.

Per gli studenti del dottorato in Storia dell’Arte UniSi-UniStraSi e della Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici UniSi saranno rilasciati 2 cfu per ciascuna giornata. Per gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Siena saranno rilasciati 6 cfp per ciascuna giornata previa iscrizione al portale.

Nelle due giornate del convegno, fra le ore 14 e le 15, sarà possibile visitare il Fab Lab dell’Università di Siena per visionare i prototipi sviluppati nel progetto europeo Beaucoup, finanziato dal programma Active Assisted Living. Il progetto ha l’obiettivo di rendere accessibile il patrimonio culturale a coloro che non possono recarsi al museo a causa di una disabilità o limitata autonomia dovuta all’invecchiamento.