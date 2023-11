By-pass provvisorio sulla SS2 Cassia tra San Quirico e Bagno Vignoni

Realizzazione di un by-pass provvisorio sulla SS 2 Cassia al km 180 + 200 per permettere il ripristino della circolazione degli autoveicoli di ogni tipo, escluso i trasporti eccezionali, nel tratto di SS2 Cassia tra il centro abitato di San Quirico d’Orcia e il centro abitato di Bagno Vignoni, nel comune di San Quirico d’Orcia.

E’ il progetto trasmesso dal Comune di San Quirico d’Orcia all’Unione di Comuni per venire incontro alle necessità della popolazione e delle attività del Comune di San Quirico e della Val d’Orcia, considerati i disagi creatisi con l’interruzione della viabilità ordinaria.

“Sin dal primo momento ci siamo adoperati per cercare soluzioni alternative – sottolineano il sindaco di San Quirico d’Orcia Danilo Maramai ed il vicesindaco Marco Bartoli -. Grazie al supporto e all’aiuto dei professionisti e delle forze politiche presenti in Consiglio comunale, siamo riusciti a presentare ufficialmente un progetto di viabilità alternativa che viene incontro, supporta e comprende le necessità di una comunità intera.

Grazie anche alla disponibilità della famiglia Barabino che è disposta a concedere la porzione di terreno su cui realizzare il by-pass sulla SS2 Cassia a San Quirico, in tempi rapidi potremo riaprire una strada ad alta percorrenza, fondamentale all’economia dell’intera area. Lavoreremo in queste ore per far sì che tutti gli enti sovracomunali cooperino per la celere realizzazione dell’opera. Siamo consapevoli delle difficoltà sostenute dalle nostre attività in questi ultimi giorni e per questo abbiamo lavorato per dare una risposta a tutti”.

In sintesi, il progetto prevede la realizzazione, per un importo di 58 mila euro, un by-pass in corrispondenza del tratto interrotto della SS2 Cassia nel comune di San Quirico d’Orcia ed a monte dello stesso un tratto di strada pavimentata ad inerte rullato da percorrere a senso unico alternato. Le lavorazioni previste non provocheranno trasformazioni permanenti dell’area, e a fine utilizzo, si procederà con il ripristino e l’eliminazione del tracciato.