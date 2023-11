La carovana di Tra Borghi e Cantine arriva a Montalcino. E qui andrà a cercare gusto e tradizione presso Osticcio Ristorante Enoteca, giovedì 16 novembre. I loro piatti si incontreranno con il Brunello di Montalcino Docg della Cantina Ridolfi.

Continua così a Montalcino il cartellone di Tra Borghi e Cantine progettato da CAT Confcommercio Siena che andrà via fino al 23 novembre. Negli otto appuntamenti ristoranti e cantine tracciano un percorso che ci porta a scoprire tradizioni, gusto, storia. All’ora di cena troveremo ancora l’appuntamento in cui le Doc e le Docg di Siena si uniscono ai sapori della tradizione culinaria senese per assaporare la storia del territorio. Tra Borghi e Cantine – Dove la Tradizione incontra il gusto e ripercorre le zone delle principali Doc e Docg di Siena. I ristoranti sono i luoghi dove i valori del territorio si incontrano e si esprimono in una esperienza del palato creando una ulteriore opportunità di scoprire o riscoprire i tanti borghi che accolgono i ristoranti.

Il menù della serata di Tra Borghi e Cantine a Montalcino

Da Osticcio Ristorante Enoteca a Montalcino, per Tra Borghi e Cantine, giovedì prossimo 16 novembre, si parte con un “amuse bouche di benvenuto” fatto di pappa al pomodoro e salsiccia e fagioli. Come antipasto, invece, puzzle toscano, trippa, crostino ai fegatini, bruschetta al pomodoro, pecorino e miele di Montalcino. A valorizzare questi sapori, il Rosso di Montalcino Ridolfi 2021. A seguire, come primo, ribollita non ribollita accompagnata da Brunello di Montalcino Ridolfi 2018. Ed ancora, come secondo, cinghiale fondente e Brunello di Montalcino Riserva Ridolfi 2017. Immancabile il dessert, zuccotto e crumble di ricciarelli e gelato al panforte. Servizio a cura dei sommelier Ais.

Il programma di tutto il cartellone

Il 23 novembre “Tra Borghi e Cantine” arriva a Montepulciano, ultimo appuntamento all’Osteria del Conte con la Cantina Contucci e il Nobile di Montepulciano Docg.

Il cartellone è progettato da CAT Confcommercio Siena, Confcommercio Siena per il programma regionale di promozione Vetrina Toscana e Camera di Commercio Arezzo Siena. Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l’identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico.

Tra Borghi e Cantine è un evento del programma regionale di Vetrina Toscana, con la Camera di Commercio di Arezzo Siena, che ha la collaborazione di Fisar Val di Chiana e Val d’Elsa, le scuole superiori Ricasoli e Pellegrino Artusi, Ais Siena e Toscana A loro quest’anno si aggiunge la collaborazione di Coripanf, ovvero i Comitati per la promozione dei Ricciarelli Igp di Siena e il Panforte Igp di Siena che saranno protagonisti di tutte le serate.

Per informazioni Tra Borghi e Cantine a Montalcino è sufficiente scrivere a elapadula@confcommercio.siena.it. Il costo a persona dei menù oscilla tra 40 e 45 euro. Tutto il programma ed i menù di ogni serata si trovano sul sito www.borghiecantinesiena.it.