Al via la Mostra mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi

Tutto pronto per l’edizione 2023 della Mostra mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso. Sabato 11 novembre alle ore 10, si inizia con l’apertura degli stand del tradizionale mercatino lungo il borgo, la ‘cerca’ insieme ai tartufai e i loro cani, l’apertura del grande spazio chiamato Truffle Square (apertura ore 11), dove si può pranzare, cenare e trovare tutti i prodotti tipici del distretto rurale di Montalcino.

La prima cena di gala nei saloni del Castello è “a quattro mani” con i ristoranti stellati “La Parolina” di Acquapendente e “Romano” di Viareggio, un menù a base di tartufo bianco delle Crete Senesi e vini dell’Orcia Doc. Oltre ai prodotti tipici e ai tartufi delle Crete Senesi, quest’anno la festa è particolarmente ricca di manifestazioni culturali e sportive.

Alle 9,15 di sabato, prima dell’inaugurazione, si svolgerà nel castello una tavola rotonda con la partecipazione dell’Istituto Agrario Ricasoli di Siena sul Distretto Rurale di Montalcino. La Sala del Camino ospita “Carte Rituali” la mostra di Luciano Radicati e la splendida chiesa di San Pietro in Villore la personale la “Anima” di Hanako Kumazawa.

Alle ore 9 di domenica 12 novembre, prende il via il “Trekking del Tartufo” e alle 9,30 la prima edizione del “Truffle Bike Tour”, un percorso semplice di circa due ore, studiato per stare in compagnia di amici e familiari, con la possibilità di affrontare tratti tecnici per gli appassionati più preparati. Per entrambe le manifestazioni il ritrovo è in piazza Gramsci (prenotazione obbligatoria).

Non mancano le occasioni per partecipare alla “Cerca” del diamante delle Crete con visita guidata in tartufaia. Sabato e domenica, la partenza da piazza Gramsci, al cancello di ingresso del castello, è fissata per le 11,30 (si raccomanda di arrivare 15 minuti prima della partenza e prenotare). Così come i tradizionali appuntamenti golosi delle degustazioni guidate.

Alle ore 15,30 di sabato si inizia con la “Guida alla conoscenza del Tartufo Bianco delle Crete Senesi” con assaggio di uovo di quaglia, tartufo bianco e vino della Doc Orcia.

Alle ore 11,30 di domenica, invece, c’è l’occasione di assaggiare il famoso miele del Distretto Rurale di Montalcino.

Alle 15,30 l’ultima una degustazione guidata del week end con “Panna cotta, cioccolato fondente e Tartufo Bianco delle Crete Senesi” in abbinamento al passito di Moscadello di Montalcino di Banfi.

Domenica 12 parte dalla stazione ferroviaria di Siena il “Treno Natura” che porta i passeggeri direttamente a San Giovanni d’Asso attraverso un viaggio unico con panorami inediti dentro le Crete Senesi, a bordo di un convoglio d’epoca guidato da una locomotiva vapore. L’arrivo a San Giovanni d’Asso è previsto per le 11,15.

Diversamente dalla consuetudine, quest’anno la cerimonia di consegna del premio internazionale “Un Tartufo per la Pace” è nel programma del week end di apertura della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Quest’anno il riconoscimento va alla senatrice a vita Liliana Segre, una delle principali testimoni italiane della Shoah. Vittima delle leggi razziali e deportata nel campo di concentramento di Auschwitz, da oltre 30 anni racconta nelle scuole e negli incontri pubblici la sua esperienza degli orrori del nazifascismo. La cerimonia di consegna del premio si svolge il pomeriggio di domenica 12 novembre, alle 18,30, nella Sala del Camino del Castello Pannilini a San Giovanni d’Asso (Montalcino).

In entrambi i week end sono aperti a pranzo e a cena il Truffle Square con tutti i prodotti del distretto rurale di Montalcino, lo stand della Pro Loco di San Giovanni d’Asso (via XX Settembre) e i ristoranti del borgo.

Due i punti vendita dove acquistare il Tartufo Bianco delle Crete Senesi: all’interno del Castello di San Giovanni d’Asso e nella sede dell’Associazione Tartufai Senesi.

Sul sito www.tartufodisangiovannidasso.it e sulla pagina Facebook tutte le informazioni e il programma completo della manifestazione.