La formazione cardiologica in Pediatria, convegno all’Aou Senese

Un’importante giornata di informazione e formazione, in ambito pediatrico, dedicata al settore cardiologico. È quella che si terrà sabato 11 novembre, dalle ore 8:30 alle 17:30, nell’Aula magna del centro didattico dell’Aou Senese.

“La formazione cardiologica in pediatria” è il titolo del convegno organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia dell’Università degli Studi di Siena, diretta dal professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

«I temi trattati sono di grande interesse generale e variano dalla diagnosi e cura delle cardiopatie strutturali alle emergenze cardiologiche pediatriche. – spiega il professor Grosso -. Sarà inclusa una sessione interattiva con presentazione di casi clinici da parte degli specializzandi. La formazione in cardiologia pediatrica è fondamentale per i pediatri, per migliorare la qualità e il livello di assistenza per i nostri piccoli pazienti.

In particolare, attraverso il coinvolgimento di docenti di caratura internazionale, vogliamo contribuire a costruire un adeguato bagaglio culturale cardiologico pediatrico nei medici della Scuola di Specializzazione in Pediatria e Neonatologia».