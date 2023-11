Its Vita: prorogate le iscrizioni ai corsi dell’anno accademico 2023/24

È ancora tempo di iscrizioni per la Fondazione VITA – ITS nuove tecnologie della Vita, che quest’anno ha arricchito il suo percorso didattico con ben 5 nuovi corsi dedicati alla formazione di figure professionali altamente specializzate negli ambiti farmaceutico, delle biotecnologie industriali e ambientali e della produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e biomedicali.

Le iscrizioni per i corsi Bioqualtech23, Biomedtech23, Biochimlab23 e Profarmabio23 sono aperte per tutto il mese di novembre 2023, ed è possibile iscriversi direttamente online sul sito della Fondazione Vita – ITS.

Per presentare la nuova offerta formativa, appuntamento martedì 21 novembre con l’open day dell’ITS Vita a Firenze presso il Centro Servizi e Formazione | ASP Firenze Montedomini del Fuligno, dalle ore 15.

L’offerta didattica anno accademico 2023-2024. I corsi ITS in partenza per l’anno accademico 2023-2024 sono Bioqualtech23, che mira a formare tecnici superiori per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica; Biomedtech23, dedicato a chi intende diventare tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi; Profarmabio23, pensato per formare tecnici superiori per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica; Probito23, per i tecnici superiori per le produzioni biotecnologiche industriali, e Biochimlab23, focalizzato su ricerca e sviluppo di prodotti e processi biotecnologici, chimici e sostenibilità ambientale.

I corsi dell’ITS Vita sono rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I percorsi didattici si sviluppano su 4 semestri, per un totale di più di 1800 ore, di cui 1000 sono dedicate alle lezioni in aula e in laboratorio e oltre 800 a stage in aziende di settore ubicate sul territorio e/o all’estero. I bandi sono scaricabili dal sito, nella sezione “Corsi ITS” qui: https://itsvita.it/, dove è possibile iscriversi e contattare la Fondazione Vita.

La Fondazione VITA – ITS (Istituto Tecnico Superiore) “Nuove tecnologie della vita” nasce per formare figure professionali altamente specializzate in un settore strategico dell’economia regionale, le life sciences. La Fondazione ITS Vita, in collaborazione con Regione Toscana, MIUR, imprese, Università e Centri di ricerca, offre ai giovani in possesso di diploma superiore corsi biennali (4 semestri per un totale di 1.800/2.000 ore) costruiti sulla base delle esigenze e dei fabbisogni delle imprese. La Fondazione VITA ha inoltre concluso 16 corsi ITS diplomando 341 ragazzi. Sono stati 488 gli studenti coinvolti, di cui 341 formati (307 con diploma ITS e 34 con certificazione di specializzazione) e 147 ad oggi attualmente in aula.

Sul fronte occupazionale, l’80% degli studenti diplomati trova lavoro dopo aver concluso il biennio, e la cifra sale al 90% se si considera anche il 10% di coloro che riprendono gli studi con un percorso di formazione universitaria. Un posto di lavoro specializzato visto che ben 85% dei diplomati trova occupazione nell’ambito delle scienze della vita.