“Amira Trial Tartare”, a Siena sette istituti alberghieri per un abbinamento

A Siena “Amira Trial Tartare”. Lunedì 6 novembre torna la sfida simultanea per la creazione di una tartare di manzo, e per la scelta del più idoneo calice in abbinamento: dopo la prima edizione, quella del 2023 coinvolgerà sette Istituti alberghieri della Toscana, uno in più rispetto alla precedente.

Succederà ancora a Siena, negli spazi di Palazzo Patrizi, dalle ore 10: è l’Amira Trial Tartare, la prima iniziativa di questo tipo allestita nel capoluogo senese, con l’obiettivo di favorire la qualificazione dell’offerta enogastronomica locale, e stimolare le nuove generazioni a farne un mestiere con passione.

A promuoverla è l’Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi (Amira, appunto), con il contributo e il sostegno di Confesercenti Siena, Cristallerie Mezzetti, Cancelloni, Tollena wine resort, Angelini wine estates, Lavanderia senese, Opera Laboratori, Consorzio Chianti Classico, Qualivita.

A presentarla questa mattina, in Camera di Commercio a Siena il referente per la sezione Amira Siena Chianciano Gaetano de Martino, il presidente provinciale Assoturismo Confesercenti Filippo Grassi e il tesoriere nazionale di Amira, Cesare Loverde. Quest’ultimo sarà uno dei quattro giurati che valuteranno i giovani concorrenti: con lui il sei novembre Barbara Bernardi (azienda agricola Tollena), Nicoletta Marighella (chef del ristorante Il Mestolo di Siena), Silvano Manfrin (Direttore dell’hotel Osteria dell’Orcia).

LE SCUOLE IN LIZZA. Sette gli istituti alberghieri in lizza per la seconda edizione dell’Amira Trial Tartare: l’”Artusi” di Chianciano Terme, il “Ricasoli” di Colle di Val d’Elsa, il “Fanfani-Camaiti” di Caprese Michelangelo, il “Vegni” di Capezzine, il “Martini” di Montecatini terme, l’Isis Enriques di Castelfiorentino, il Leopoldo di Lorena di Grosseto.

Anche quest’anno, il termine “Trial” preannuncia diversi momenti di applicazione che saranno richiesti ai partecipanti: ogni alunno in gara sarà chiamato a preparare la tartare di manzo in modalità “live”, direttamente sotto gli occhi della giuria, ed in un secondo momento a scegliere il bicchiere più adatto tra quelli disponibili per abbinare la creazione con il vino che sarà selezionato da un apposito sommelier. Con un’integrazione, rispetto alla prima edizione: i concorrenti saranno anche messi brevemente alla prova sulle conoscenze enogastronomiche tramite uno specifico test scritto.

LE MOTIVAZIONI. “Dopo la prima edizione, ed i consensi raccolti, puntiamo ad alzare l’asticella – ha spiegato Gaetano De Martino, presentando l’iniziativa – valutando anche elementi apparentemente secondari come il dress code. E’ bene precisare che l’Amirial Trial Tartare non stimola agonismo, piuttosto motivazione: non a caso, negli scorsi mesi, abbiamo puntato allo stesso obiettivo anche con l’attribuzione di 4 borse-crociera per altrettanti studenti degli alberghieri toscani, i quali riceveranno il premio proprio a Siena il 6 novembre”.

“La ristorazione, e il settore ricettivo tutto chiedono professionalità motivate; per questo sosteniamo anche quest’anno una iniziativa di qualificazione confidando che i giovani possono colmare le carenze di personale del settore”. ha aggiunto Filippo Grassi.