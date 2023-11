ConVerSi, a Siena piattaforma online per le proposte dei cittadini

Il 30 settembre e il 7 ottobre si sono tenute a Palazzo Patrizi due giornate di design collaborativo del progetto ConVerSi, Connessioni Verdi Siena.

Tanti i rappresentanti di associazioni e Contrade, professionisti o semplici cittadini e cittadine che hanno portato il loro contribuito per la riqualificazione dell’area urbana di Siena, con la creazione di connessioni tra le valli e gli spazi verdi: una rigenerazione socioculturale di diverse aree cittadine tra cui la Fortezza Medicea, il complesso San Marco, la valle di Follonica, ma anche la val di Pania, villa Rubini e la Fonte delle Monache.

Tanti i temi guida della co-progettazione, tra i quali biodiversità, governance, accessibilità, marketing e cultura, identità territoriale e mobilità. Da questi incontri sono emerse sia le problematiche da affrontare che le possibili soluzioni da mettere in campo. I risultati di questo percorso, insieme alle attività di ricerca e ai laboratori con le scuole, verranno presentati in un incontro pubblico a gennaio 2024.

La co-progettazione del progetto ConVerSi, Connessioni Verdi Siena, continua sulla piattaforma online, inviando la propria proposta nella sezione del sito al seguente indirizzo https://www.connessioniverdisiena.it/piattaforma/.

Chiunque voglia contribuire a migliorare i collegamenti urbani nel centro di Siena, privilegiando la mobilità e l’accessibilità, con uno sguardo alla biodiversità e alla salvaguardia dell’ambiente, può presentare la propria idea con pochi click. La procedura è semplice, è sufficiente scrivere un testo sintetico in cui si racconta cosa realizzare e come e chi saranno i principali beneficiari della proposta. È possibile aggiungere anche una foto del luogo o un video. In questa fase il contributo di tutta la cittadinanza è prezioso perché fornirà informazioni e spunti per il lavoro di progettazione del futuro Parco delle Mura.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail a comunicazione@codesigntoscana.org.