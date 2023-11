Lunedì 6 novembre riapre la piscina comunale di Montepulciano Stazione

Già da martedì 31 ottobre sarà possibile accedere alla struttura per informazioni e abbonamenti, mentre sabato 4 novembre è previsto un Open day. L’impianto affidato all’Unione Polisportiva Poliziana riapre lunedì 6 novembre; sabato 4 open day

La piscina comunale di Montepulciano Stazione si avvicina alla riapertura, prevista per lunedì 6 novembre. Ma è già possibile accedere alla struttura per chiedere informazioni e fare abbonamenti, mentre sabato 4 novembre, alle 15, è previsto un open day per presentare alla cittadinanza e a tutti gli interessati le attività proposte per i prossimi mesi.

Ad annunciarlo è la stessa Amministrazione comunale che ha concluso nelle scorse ore le procedure per l’affidamento della struttura. Sarà la Unione Polisportiva Poliziana A.S.D. a gestire l’impianto per la stagione natatoria invernale 2023/2024.

A partire da lunedì 6 novembre ecco gli orari di apertura al pubblico della piscina: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 21.00; martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 21.00; sabato dalle 9.30 alle 19.00 mentre la domenica dalle 9.00 alle 12.30.; secondo quanto previsto dall’affidamento del Comune di Montepulciano alla società sportiva poliziana, saranno garantite una serie di attività “base” tra le quali il nuoto libero, le lezioni individuali organizzate, fitness e ginnastica in acqua, preagonismo e agonismo, corsi per gestanti, alle quali potranno aggiungersi ulteriori attività durante i prossimi mesi.

“C’era molta attesa sulla riapertura al pubblico dell’impianto per i mesi invernali e finalmente ce l’abbiamo fatta – è il commento del sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini -. Sono stati finalmente ultimati gli ultimi passaggi formali per l’affidamento della struttura e alcuni piccoli interventi di manutenzione realizzati dai nostri operai.

La piscina di Montepulciano Stazione attira da sempre tantissimi utenti sia dal nostro comune che dai territori limitrofi, siamo soddisfatti di poter garantire il servizio anche nei mesi invernali, l’appuntamento è per l’open day di sabato 4 novembre, anche se già dal 31 ottobre sarà possibile accedere all’impianto per informazioni o fare gli abbonamenti”.

La precedente gestione della piscina comunale era scaduta il 30 di settembre; per garantire una più rapida apertura dell’impianto, la Giunta comunale ha individuato la modalità di affidamento diretto del servizio di gestione per alcuni mesi, prevedendo comunque, ad anno nuovo, l’uscita di un bando per l’affidamento in concessione pluriennale per la conduzione e la gestione del complesso natatorio di Montepulciano Stazione, che terrà conto delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti e che garantirà una gestione continuativa nel tempo della struttura.

Da segnalare, infine, che la struttura sarà dotata nei prossimi mesi di un impianto fotovoltaico da 30 kW dedicato esclusivamente all’impianto natatorio che comporterà una notevole riduzione dei costi di gestione.

Per maggiori informazioni: segreteria@unionepoliziana.net e numero per messaggi whatsapp 3332373586.