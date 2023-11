Appuntamenti golosi con il Tartufo Bianco delle Crete Senesi

Il Tartufo Bianco delle Crete Senesi vi aspetta a tavola. La Mostra Mercato di San Giovanni d’Asso, infatti, offre molte possibilità per degustare il “Diamante bianco” insieme agli altri prodotti tipici del distretto rurale di Montalcino senza trascurare “divagazioni gustose” con incursioni gastronomiche in altri territori della nostra penisola.

Street Food e cene di gala, degustazioni lungo il borgo, il concorso per il miglior pecorino senese, cooking show, e tanti altri appuntamenti golosi sono a disposizione dei visitatori della Mostra Mercato di San Giovanni d’Asso e di tutti i gourmet amanti del Tartufo Bianco delle Crete Senesi, nei due week end centrali di novembre (11-12 e 18-19).

Il cuore gastronomico della festa è costituito del grande spazio coperto, chiamato Truffle Square, dove si potrà trovare, accanto ai tartufi, tutti i prodotti del distretto rurale di Montalcino con una ricca offerta gastronomica di alta qualità. Per le vie del borgo non mancherà il classico street food toscano a km 0. Per gli appassionati di tipicità nei due week end è in funzione uno stand gastronomico gestito dalla Pro Loco dove si ripropongono le ricette autentiche con tartufo bianco delle antiche massaie di San Giovanni d’Asso.

Per i veri gourmet, però, gli appuntamenti da non perdere sono le cene di gala negli splendidi saloni del castello che domina il borgo.

La Cena di gala di sabato 11 novembre vedrà protagonista il ristorante stellato La Parolina di Trevinano (comune di Acquapendente. È l’unico ristorante della Tuscia a ricevere l’ambito riconoscimento della Guida Michelin e da anni fa registrare il tutto esaurito nelle sue performance al Castello di San Giovanni d’Asso. La chef Iside De Cesare e Romano Gordini è ormai un appuntamento cult della Mostra Mercato. L’ospite d’onore della cena a quattro mani è il Ristorante Romano di Viareggio, anch’esso stellato. Un locale storico della ristorazione versiliana per la grande qualità del pesce. Lo chef Nicola Gronchi ha portato la cucina più sul contemporaneo senza dimenticare la tradizione. Dagli aperitivi nella sala del camino e nel loggiato del Castello, fino alla cena seduta nella sala storica è un sapiente mix di pesce e ingredienti locali sempre con il tartufo bianco in evidenza dalle entrée fino al dessert. In abbinamento ci sarà una ricca selezione di vini in rappresentanza della Doc Orcia (qui per prenotare e per il menù completo: urly.it/3y33p).

Sabato 19 novembre la Cena di gala a quattro mani, vede protagonista, insieme a La Parolina, il rinomato e stellato ristorante di San Casciano dei Bagni “Il Castello di Fighine”. Un locale che si trova in un luogo fiabesco, dentro un maniero del 1100. Il resident chef Francesco Nunziata, che cucinerà per la festa di San Giovanni d’Asso, può contare sulla consulenza del tristellato Heinz Beck che è stato anche uno dei grandi maestri di Iside De Cesari de La Parolina. il risultato è una cucina creativa e raffinata, molto mediterranea. In questa cena, sono le carni le grandi protagoniste insieme a funghi porcini e, naturalmente al Tartufo bianco delle Crete Senesi. In abbinamento ci saranno i vini della rinomata azienda di Montalcino Col d’Orcia e una selezione di champagne proveniente da Hautvillers, la cittadina della famosa abbazia di Dom Pérignon, da tanti anni gemellata con San Giovanni d’Asso (qui per prenotare e per il menù completo: urly.it/3y3gq).

Nel primo week end (11-12 novembre) gli altri appuntamenti golosi iniziano sabato alle 15,30 con una degustazione guidata “Uovo di Quaglia con Tartufo & abbinamento Vino DOC Orcia” (su prenotazione). Si prosegue domenica alle 11,30 con la degustazione guidata dei vari tipi di miele del Distretto Rurale di Montalcino, per scoprire tutti gli abbinamenti. Alle 15,30 la festa si veste di dolce con la degustazione guidata “Panna Cotta, Cioccolato fondente e Tartufo Bianco delle Crete Senesi in abbinamento al Moscato Azienda Agricola San Michele”. A seguire, ore 17, arriva il Cooking Show “Panettone Artigianale del Ristorante La Parolina in abbinamento al Passito Banfi”

Nel secondo week end, gli appuntamenti golosi iniziano alle 15,30 di sabato 18 con una fantastica degustazione di “Pecorino del Distretto Rurale di Montalcino, Tartufo Bianco delle Crete Senesi e Champagne di Hautvillers” (su prenotazione). Domenica 19 alle ore 15,30, la Sala del Camino ospita il Cooking Show “Aglione di San Giovanni d’Asso in cucina in abbinamento ai Pici Toscani tirati a mano” (su prenotazione). Si prosegue alle 17 con la Degustazione guidata “Amari, vermouth e Cioccolato in infusione con Tartufo Bianco delle Crete Senesi”.

La giornata si conclude con la ventisettesima edizione del concorso “Sapori Senesi” per premiare il miglior formaggio pecorino in collaborazione del Consorzio Agrario Provinciale di Siena. Nella sua versione a “latte crudo” offre un’incredibile qualità e varietà di sapori ed aromi, ogni forma è diversa dall’altra. La degustazione guidata (su prenotazione e gratuita) è fissata alle ore 18,30 nella Sala del Camino, Castello di San Giovanni d’Asso.

In entrambi i week end sono aperti a pranzo e a cena il Truffle Square con tutti i prodotti del distretto rurale di Montalcino, lo stand della Pro Loco di San Giovanni d’Asso (via XX Settembre) e i ristoranti del borgo.

Due i punti vendita dove acquistare il Tartufo Bianco delle Crete Senesi: all’interno del Castello di San Giovanni d’Asso e nella sede dell’Associazione Tartufai Senesi.