Infortunio sul lavoro: 66enne ferito a Poggibonsi

I mezzi dell’emergenza-urgenza del 118 dell’Asl Toscana sud est sono intervenuti alle 15.10 di oggi, venerdì 27 ottobre, per un infortunio sul lavoro avvenuto in una struttura alberghiera in via Salceto a Poggibonsi.

Un operaio addetto al servizio di manutenzione dell’aria condizionata è caduto per il cedimento della griglia che lo stava sostenendo. Il ferito, un uomo di 66 anni, dopo i primi interventi effettuati sul posto dai sanitari del 118 dell’Asl Tse, è stato trasportato dalla Misericordia di Poggibonsi in codice 2 (gravi condizioni) all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul posto dell’infortunio sul lavoro sono intervenuti l’automedica di Campostaggia, la Misericordia di Poggibonsi, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Attivato il personale Pisll (Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).