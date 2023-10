“Guardami negli occhi”: tornano le visite al cantiere del Buono e Cattivo Governo

Un convegno divulgativo dedicato ai risultati emersi dalla fase diagnostica del ciclo affrescato dell’Allegoria ed Effetti del Buono e Cattivo Governo di Ambrogio Lorenzetti. E’ quello che svolgerà martedì 7 novembre, dalle 10 alle 16, diviso in due sessioni, nella Sala del Mappamondo di Palazzo pubblico a Siena.

Dal giorno successivo, mercoledì 8 novembre, tornerà anche “Guardami negli occhi”, la possibilità cioè di effettuare le visite al cantiere e osservare da una prospettiva ravvicinata le meraviglie dell’opera.

Nell’occasione del convegno di martedì 7 novembre saranno presenti, oltre al sindaco di Siena Nicoletta Fabio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il rettore dell’Università di Siena, Roberto Di Pietra e il soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo Gabriele Nannetti. Tra i relatori del convegno il gruppo tecnico incaricato dal Comune di Siena, composto da Andrea Sbardellati, Massimo Gavazzi e Nadia Montevecchi e i docenti del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) Marco Giamello, Salvatore Siano e Marcello Picollo.

Saranno analizzati nel corso del convegno i rilievi fotografici effettuati sul ciclo dell’affresco del Buono e Cattivo Governo, l’indagine archeologica del contesto architettonico, oltre alle indagini materiche compiute sui dipinti murali. L’obiettivo è quello di divulgare le più rilevanti risultanze delle operazioni di diagnostica propedeutica all’intervento, condotte nell’ultimo anno e mezzo sul ciclo lorenzettiano del Buono e Cattivo Governo. In occasione del convegno, martedì 7 novembre, il Museo Civico sarà chiuso dalle ore 10 fino alle 16.

Tornano le visite al cantiere del Buono e Cattivo Governo. Dall’8 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, in collaborazione con le guide turistiche locali, tornano le visite guidate al cantiere del Buongoverno, dal titolo “Guardami negli occhi”. Sarà possibile per il pubblico poter accedere al ponteggio che consente una visione a trecentosessanta gradi dell’intero ciclo. La visita, articolata per piccoli gruppi con visita guidata, si presenta come un’occasione unica e immersiva, che consentirà per un periodo limitato al visitatore di poter osservare da un punto di vista privilegiato gli affreschi lorenzettiani del Buono e Cattivo Governo nella loro variegata ricchezza di dettagli, per lo più invisibili da basso e nella complessità delle soluzioni adottate dall’artista.

Tariffe. Tariffe per le visite guidate: biglietto unico intero di 15 euro oltre ingresso Museo Civico di 6 euro, biglietto ridotto residenti 15 euro (ingresso al Museo Civico gratuito per i residenti nel Comune di Siena).

Visite. Sono previsti sei turni di visita giornalieri dal lunedì alla domenica con inizio nei seguenti orari: ore 10,30; ore 11,15; ore 12; ore 14,45; ore 15,30; ore 16,15. Le visite guidate saranno in lingua italiana ad eccezione delle visite delle ore 10,30; ore 11,15; ore 12 di ogni lunedì mattina che saranno riservate in lingua inglese.

Il giorno 25 dicembre 2022 il Museo Civico osserverà un giorno di chiusura e pertanto le visite saranno sospese. Il giorno 1° gennaio 2023 il Museo Civico aprirà al pubblico alle ore 12. Saranno pertanto disponibili i turni di visita pomeridiani delle ore 14,45; ore 15,30; ore 16,15.

Ogni turno di visita al cantiere del Buono e Cattivo Governo sarà consentito ad un massimo di nove persone ed avrà una durata di 30 minuti circa. Si svolgerà con l’accompagnamento di una guida turistica autorizzata il cui costo è compreso nel ticket di accesso. Non sarà ammessa la visita al cantiere priva di accompagnatore. I biglietti non fruiti non saranno rimborsati. In caso di disponibilità, per mancato esaurimento della fascia oraria, gli ingressi potranno essere acquistati anche presso la biglietteria del Museo Civico nello stesso giorno della visita.

Prenotazioni. A partire da oggi, venerdì 27 ottobre, è possibile l’acquisto on line direttamente dal seguente link: https://siena.b-ticket.com/ticketshop/webticket/timeslot?tsproduction=43.

E’ inoltre possibile effettuare la prenotazione tramite il Servizio Sistemi Informatici del Comune di Siena inviando una e-mail all’indirizzo ticket@comune.siena.it indicando il numero dei partecipanti (specificando se residenti nel Comune di Siena), recapito telefonico, giorno della visita oppure telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ai numeri 0577/292614-15. Le prenotazioni effettuate tramite i Servizi Informatici del Comune di Siena saranno gestite dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dovranno essere saldate anticipatamente secondo le modalità che verranno comunicate al momento della prenotazione.