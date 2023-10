Domenica 29 ottobre “Camminata tra gli olivi” a Valiano

Domenica 29 ottobre 2023 si terrà a Valiano, nel comune di Montepulciano, la “Camminata tra gli Olivi”, l’evento ideato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio per far scoprire, o riscoprire, a famiglie e appassionati il patrimonio olivicolo italiano attraverso paesaggi legati alla storia ed alla cultura del cosiddetto “oro verde”.

Sarà la frazione di Valiano ad ospitare una camminata adatta a tutti, con un vasto programma che comprende una passeggiata nelle campagne circostanti ricche di vigneti e oliveti con colazione a base di prodotti del territorio e “olio novo”, una visita guidata del borgo di Valiano curata da esperti di storia locale per approfondire la conoscenza sulle tradizioni ed i monumenti presenti, una conferenza e un mini corso di degustazione di Olio di Oliva a cura di AICOO (Associazione Italiana Conoscere l’olio di Oliva).

Per finire, è previsto un pranzo con le ricette della tradizione, degustazione di salumi, formaggi, pici all’aglione e tante altre prelibatezze. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Montepulciano APS in collaborazione con GS Valiano, con il patrocinio del Comune di Montepulciano.

“La Camminata tra gli Olivi è l’ennesima occasione per far conoscere il paesaggio di Valiano e di Montepulciano e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica i territori di origine di un prodotto di eccellenza delle nostre tavole – è il commento di Monja Salvadori, assessore del Comune di Montepulciano alle attività produttive –. L’olivo, come la vite, sono parte del nostro paesaggio oltre che della nostra storia ed economia. Per quanto riguarda l’olio quest’anno siamo di fronte ad una riduzione consistente della produzione (meno 40-50% secondo il Consorzio Olio Toscano Igp), ma con una qualità che si preannuncia comunque molto alta”.

Il ritrovo per i partecipanti de “Camminata tra gli Olivi” a Valiano, è previsto alle ore 9:00 (orario di inizio iscrizioni) nel parcheggio di Piazza della Torre, in prossimità del centro storico. La durata del percorso previsto è di 4 ore circa, per una distanza di 5 chilometri. Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@prolocomontepulciano.it – tel. 0578.757341.