A Chiusdino ultima tappa del Campionato Toscano Motocross 2023

Per tutti gli amanti delle due ruote e gli appassionati di adrenalina, l’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è indubbiamente quello di motocross in programma domenica 29 ottobre a Chiusdino.

In questa data speciale, l’atmosfera si surriscalderà al Chiusdino MX Park, poiché è in programma l’ultima prova del Campionato Toscano Motocross FMI 2023, che assegnerà i titoli di questa lunga e bella stagione agonistica. Questa sfida promette di essere una delle più spettacolari della stagione sui saliscendi del crossodromo, e i piloti daranno il massimo per affermarsi come campioni.

Il palcoscenico di questa emozionante competizione è il rinomato e rinnovato circuito di Chiusdino, situato tra le affascinanti terre senesi. Questa pista, apprezzato per la splendida visuale, che permette di seguire le gare da ogni punto, e per il suo schema tecnico e vario, è il luogo perfetto per mettere alla prova la destrezza e la determinazione dei piloti.

Il Chiusdino MX Park sarà il fulcro di un fine settimana di motocross ricco di emozioni motoristiche, e non solo per chi sarà chiamato a confrontarsi in pista. Anche gli appassionati potranno godersi una giornata di azione ad alta velocità, colpi di scena e sorpassi mozzafiato. Il suono dei motori ruggenti e il profumo della benzina nell’aria creeranno un’atmosfera elettrizzante che farà vibrare il cuore di ogni spettatore.

La pista senese, gestita dal Motoclub MX Park si distingue anche per il suo notevole squadrone di piloti di casa, molti dei quali occupano posizioni di rilievo nelle rispettive classifiche di campionato. Questi piloti locali sono pronti a difendere i colori del sodalizio organizzatore e il proprio onore, oltre a cercare di conquistare le posizioni migliori in questa ultima tappa per concludere nel migliore dei modi il campionato 2023.

Gli appassionati di motocross possono aspettarsi numeri molto positivi per questa sfida decisiva sul circuito di Casette Cangini di Chiusdino. La finale di stagione è sempre un momento di tensione, poiché i piloti mettono in gioco tutto ciò che hanno per ottenere non solo il titolo di campione toscano ma anche le posizioni migliori. Con diverse categorie in gara, la varietà è garantita, e ogni raggruppamento avrà la sua dose di spettacolo dal primo all’ultimo giro. Tra le categorie impegnate troviamo la Challenge e Femminile MX1 e MX2, i Veteran (Master, Veteran e Superveteran), la 125 (Senior e Junior), ma anche la MX1 e MX2 (Elite, Fast, Expert, Rider).

Ogni categoria offre spettacolo e competizione di altissimo livello, rendendo l’evento un must per gli appassionati di questa specialità motociclistica.

L’evento è aperto a tutti, con accesso libero sia alla pista che al paddock. Questa è un’opportunità unica per i fan di avvicinarsi ai piloti, esplorare le loro moto e respirare l’atmosfera del motocross da vicino. Piccoli e grandi appassionati potranno godersi una giornata indimenticabile, circondati dalla passione per le corse e dalla magia del Chiusdino MX Park, che dispone di tutti i servizi e di un centralissimo bar-ristorante.

In sintesi, il Campionato Toscano Motocross 2023 si prepara a chiudere la stagione con il botto. Chiusdino sarà il palcoscenico di un grande spettacolo motoristico, con piloti pronti a sfidarsi e a offrire un’esperienza indimenticabile a tutti gli spettatori che decideranno di assistervi. Non perdete l’ultima tappa di questa emozionante stagione, e preparatevi a tifare per i vostri piloti preferiti domenica prossima 29 ottobre. Sarà una giornata di pura passione per il motocross, circondata dalla bellezza del territorio e dall’energia di Chiusdino. Non vediamo l’ora di vedere chi si aggiudicherà i titoli di campione toscano 2023!

Il programma, come ormai è consuetudine, è concentrato nella giornata di domenica, con sequenza di prove di qualificazione e manche finali a partire dalle ore 8.30.

Per info, contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti: +39 339 727 1230 – chiusdinomxpark@libero.it.