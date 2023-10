Il cinema protagonista per I Venerdì di Siena

Cinema protagonista nel prossimo appuntamento de “I Venerdì di Siena”. Aneddoti, immagini, racconti, testimonianze relativi al cinema e ai suoi grandi protagonisti. È questo il punto di vista adottato per ripercorrere la storia (sociale) senese e italiana a partire dal secondo dopoguerra.

“Il cinema, occhio del Novecento” sarà dunque protagonista in Sala delle Lupe per il quarto appuntamento con “I Venerdì di Siena” a Palazzo Pubblico, iniziativa del Comune di Siena, a cura di toscanalibri.it per la direzione artistica di Francesco Ricci, in programma fino al 10 novembre.

L’appuntamento, in collaborazione con l’Associazione dei Mestieri del Cinema Umbri, è il 27 ottobre alle 17.30. Dialogheranno con Federico Menichelli, l’autore e regista Enrico Bellani, l’attore Alfiero Toppetti, la produttrice e presidente dello Studio Lumière Matilde Pennacchi e Vincenzo Coli, autore del libro “Quando i cinema avevano la coda” (Nuova Immagine Editrice).

E per l’occasione, a partire dalle 17.15, il Comune di Siena in via straordinaria apre le porte dei suoi uffici del piano terra ai cittadini per una breve visita guidata con la partecipazione del sindaco Nicoletta Fabio. Al termine dell’evento aperitivo con brindisi.

Ingresso gratuito. Programma completo su www.toscanalibri.it e su www.sienacomunica.it. Info redazione@toscanalibri.it – whatsapp 3791789747.