Mercatino natalizio degli hobbisti a Siena dall’8 dicembre al 7 gennaio

Si svolgerà presso i giardini della Lizza, dall’8 dicembre al 7 gennaio il “Mercatino natalizio degli hobbisti”, una delle iniziative che l’amministrazione comunale di Siena ha deciso di mettere in campo per le prossime festività. Lo ha deliberato la giunta riunitasi oggi, giovedì 26 ottobre, su proposta dell’assessore al turismo e commercio Vanna Giunti.

Saranno concesse, a titolo gratuito, sei postazioni per l’esposizione e la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo, posizionate nello spazio pedonale della Lizza che collega piazza Gramsci con via dei Gazzani.

Il Comune di Siena acquisirà le domande di partecipazione per il Mercatino natalizio degli hobbisti attraverso un apposito avviso pubblico; i soggetti ammessi dovranno provvedere autonomamente all’allestimento delle postazioni e alla richiesta per l’allacciamento straordinario dell’energia elettrica.

Sempre in merito alle iniziative in programma per le festività natalizie, la giunta ha confermato anche il “Mercatino di Natale” dislocato fra viale XXV aprile, piazza Matteotti e piazza Gramsci. Le postazioni subiranno alcune modifiche rispetto alle edizioni passate: uno dei “banchini” di viale XXV aprile sarà spostato in piazza Gramsci, mentre in piazza Matteotti rimarranno 15 postazioni, ma con una disposizione leggermente diversa rispetto agli anni scorsi.