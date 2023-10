Career Week 2023 dell’Università di Siena con oltre 50 aziende

Si è aperta oggi al palazzo del Rettorato dell’Università di Siena, con la tavola rotonda “Lavoro e disabilità, oltre la logica del collocamento obbligatorio”, la Career Week 2023, una settimana di incontri dedicati al mondo del lavoro, per mettere in contatto gli studenti e studentesse, neolaureati e neolaureate dell’Ateneo con le aziende.

All’iniziativa hanno preso parte le professoresse Claudia Faleri, delegata del Rettore al Placement e Alessandra Viviani, delegata del Rettore per le Politiche di inclusione ed equità.

Nell’occasione sono stati presentati: la sezione del sito OrientarSI, “Lavoro e disabilità”, dove sarà possibile trovare offerte di stage e di lavoro grazie alla partnership con “Managing Disability” e il programma DE&I Mentor – Mentor per la diversità, l’equità e l’inclusione, grazie al quale gli alumni disabili dell’ateneo senese metteranno la loro esperienza a disposizione delle studentesse e degli studenti disabili e con DSA.

Le attività della Career Week culmineranno il 18 e 19 ottobre con gli stand aziendali allestiti nel palazzo del Rettorato dell’Università di Siena, in via Banchi di Sotto 55 a Siena. Durante le due giornate, dalle ore 9 fino al pomeriggio, sarà possibile incontrare i responsabili delle risorse umane delle aziende, che terranno presentazioni, simulazioni di colloqui e illustreranno i processi di recruiting, mentre presso i vari punti informativi si terranno i colloqui.

Quest’anno le aziende interessate a trovare nuovi talenti sono ben oltre 50 e per facilitare l’incontro con i giovani il Placement office di ateneo ha messo a disposizione la piattaforma dedicata, Jobteaser, che permette di prenotarsi ai colloqui. Gli interessati di tutte le discipline hanno comunque la possibilità di recarsi ai desk aziendali per proporsi in autonomia ai recruiter.

Durante la settimana della Career Week dell’Università di Siena sono inoltre in programma diverse iniziative. Il 17 ottobre presso la sede di San Miniato è in programma, per le ore 10, l’incontro con GSK Vaccines e successivamente, alle ore 12, l’incontro con Procter&Gamble (P&G). Presso la sede San Francesco si terrà alle ore 10 l’incontro con Banca Monte dei Paschi di Siena, mentre è previsto in Rettorato alle ore 12 un secondo incontro con P&G.

Sempre il 17 ottobre, alle ore 15, si terrà la presentazione del programma “USiena Soft&Digital Skills”, durante il quale la professoressa Maria Pia Maraghini presenterà il calendario delle attività formative in programma e le modalità di iscrizione e di conseguimento dell’open badge.

Alle ore 16 presso l’Aula magna del Rettorato si terrà l’incontro “Adotta 1 Skill”, a cura dell’associazione USiena Alumni. Per questa edizione il focus sarà sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale come leva delle competenze chiave per entrare e crescere nel mondo del lavoro. Al termine ci sarà un momento di networking con l’aperitivo organizzato nel cortile del palazzo del Rettorato.

Le aziende partecipanti alla Career week 2023 dell’Università di Siena

Acquedotto del Fiora, Adecco Italia, ADM – Agenzia delle Dogane e Monopoli, Akkodis, Alleanza Assicurazioni, Alten Italia, Arcaplanet, Arti – Centro per l’impiego di Siena, Baker Hughes, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Be Management Consulting, Benefind, C&P Engineering, Calzedonia, Cattaneo Zanetto & CO, Celine, Chiantibanca Credito Cooperativo, Deloitte Italia, Diesse Diagnostica Senese, Dr. Max, Ey, E-One Group, Federmanager, Fondazione Toscana Life Sciences, Gpi, Gruppo Bcc Iccrea, Gruppo Excellence, Gsk Vaccines, Ikigai – programma Fondazione Mps, Intesa San Paolo, Join Business, Jsb Solutions, Laika Caravans, Lascaux, Lidl, Manpower, Maas, Mazars Italia, P&G, Pharma Integration, Philogen, Pianigiani Rottami, Pramac – PR Industrial, Pqe Group, Prometeia, Prometeo, PWC, Questit, Sintra Consulting, Skynet Technology, Trigano Servizi, Unicredit, Vismederi.

Tutte le informazioni sull’edizione 2023 della Career Week dell’Università di Siena sono pubblicate su sito dedicato Orientarsi: www.unisi.it/unisilife/eventi/career-week-eventi-dal-16-al-19-ottobre.