Al Politeama ciclo di letture spettacolo dedicato al centenario di Calvino

Al via al Teatro Politeama di Poggibonsi un ciclo di letture spettacolo a cura di Arca Azzurra in occasione del centenario del grande scrittore e intellettuale Italo Calvino, nato il 15 ottobre 1923.

Tre appuntamenti con altrettanti racconti tratti dalla raccolta “Le cosmicomiche”. La raccolta si interroga sulla realtà, sul senso dell’esistenza e sull’essere uomo attraverso suggestioni fantascientifiche. Il punto di partenza dei racconti è sempre la breve esposizione di una teoria scientifica sull’universo che viene poi sviluppata con umorismo nella storia.

Protagonista di tutti i racconti è Qfwfq, personaggio dal nome impronunciabile e palindromo che richiama un essere bizzarro e misterioso. Lunedì 16 ottobre Massimo Salvianti introduce “il Calvino Cosmicomico” e legge “Tutto in un punto” ovvero Benvenuti al Big Bang. Martedì 17 ottobre Lucia Socci legge “Lo zio acquatico” ovvero “Quando avevamo le branchie”. Lunedì 20 novembre Dimitri Frosali legge “La distanza dalla luna” ovvero “se alzi un braccio puoi toccarla” e “Senza colori” ovvero “Un po’ monotono, ma riposante” Gli incontri si terranno nella SET alle 18,30.

“Gioia e gioco si mescolano nella rilettura delle Cosmicomiche, racconti di storie vive di immagini e idee. Qfwfq è continuamente consapevole del passato e sempre aperto al futuro. Nel suo “esserci” dal Big Bang ai giorni nostri si imbatte in avventure, situazioni, personaggi e dibattiti che superano alla stragrande gli anni Sessanta del secolo scorso e finiscono per riguardare innanzitutto noi e il nostro mondo; un presente filtrato da uno spirito pieno di ironia, satira e parodia – commenta la Compagnia Arca Azzurra -. Un umorismo fatto non soltanto di quella ‘leggerezza’ tanto cara a Calvino, ma rigoroso nell’’esattezza’ di descrizioni che si fanno umoristiche e paradossali.

E sempre per seguire il filo delle Lezioni, nelle Cosmicomiche troviamo quella che viene dallo stesso scrittore chiamata ‘molteplicità’, dove più elementi riescono a convivere: in questo caso le scienze, la cultura popolare, la cosmogonia, la letteratura, i miti, la fantascienza e i comics. Il ‘cosmico’ e il ‘comico’. E allora, noi, quelli di Arca Azzurra leggiamo le Cosmicomiche, condividendo con l’autore quello sguardo attento, ironico e auto-ironico, sui valori di una società che corre veloce verso il nuovo, la scienza, la tecnologia, il benessere, la conoscenza, ma spesso anche preda del consumismo, prigioniera delle leggi di mercato e non solo.”

Biglietti (intero 8 euro, ridotto studenti 5 euro) in vendita alle casse del Teatro Politeama e su www.politeama.info.

Le letture spettacolo al Politeama di Poggibonsi dedicate al centenario di Italo Calvino fanno parte della rassegna Discipline(s) a cura di Fondazione Elsa con il Contributo Mic.