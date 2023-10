A Castelmuzio la Festa dell’Olio Novo 2023

Ritorna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda: i tre borghi in festa per celebrare l’olio novo, produzione di eccellenza del nostro territorio. Esposizione, vendita e degustazioni con le aziende locali, ma anche mercatini, animazioni e mostre tematiche per una festa che coinvolge le associazioni e la cittadinanza in due weekend pieni di eventi.

E’ iniziato oggi, venerdì 13 ottobre, il primo weekend della Festa dell’Olio Novo, che si svolge fino a domenica in collaborazione con l’associazione Castelmuzio Borgo Salotto, società sportiva Valentino Mazzola, libreria Libraccio di Firenze, Pro Loco Trequanda, Strada Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Arci Trequanda, SS Voluntas Trequanda, Aicoo e Società Astronomica Poliziana. L’evento sostiene Valdichiana 2026, la candidatura del territorio della Valdichiana senese a Capitale Italiana della Cultura.

La manifestazione ha avuto inizio con la visita al frantoio di Castelmuzio e degustazione guidata dell’olio novo e l’evento “A questi quarti di luna: l’estasi con l’olio novo e i divini tramonti”: aspettando la luna nuova, assaggi musicali, olio novo, vino e prodotti tipici locali in collaborazione con gli assaggiatori Aicoo ed i citti di Castello. La prima giornata avrà termine alle ore 20, cena con menù a base di olio novo presso il ristorante Casalmustia (solo su prenotazione).

Il programma prosegue domani, sabato 14 ottobre, con tante iniziative. Si comincia alle ore 10:30 presso il Museo della Compagnia con l’inaugurazione della mostra di pittura di Monica Minucci. Alle 11 presso il Giardino del Belvedere, un appuntamento del ciclo di CastelLibro “Ma domani che si mangia? Futuro del cibo, agricoltura e sostenibilità”, con focus su olio EVO: Marco Ginanneschi in dialogo con Piero Bevilacqua, autore del libro “Un’agricoltura per il futuro della terra” (Slow Food).

Alle ore 14:30 comincia il torneo di biliardo individuale a eliminazione diretta. Dalle ore 16 torniamo invece al Giardino del Belvedere per osservare il sole in compagnia della Società Astronomica Poliziana. Alle 17 e in replica alle ore 21:30 in piazza San Bernardino si terrà “lunaria”, spettacolo di tessuti aerei e clownerie a cura della Compagnia Jeniale. Alle ore 18 in piazza della Pieve sarà invece il momento di Letizia Fuochi in concerto con “Qualcosa in cui credere ancora: canzoni d’amore e di protesta”. La serata si chiude dalle ore 19:30 al Centro Servizi per l’olivicoltura con una “Cena stellare” organizzata dagli abitanti di Castelmuzio, seguita dall’osservazione notturna del cielo a cura della Società Astronomica Poliziana e il DJ set a cura dei Citti di Castello “Tutta l’estate in una notte”.

La giornata di domenica 15 ottobre si apre invece alle ore 8:30 con una passeggiata ecologica nei sentieri e oliveti vicini a Castelmuzio con Marcello Marelli (partenza da piazza della Pieve). Alle 15 presso il Giardino del Belvedere, un altro appuntamento del ciclo di CastelLibro “Ma domani che si mangia? Futuro del cibo, agricoltura e sostenibilità”, con focus su olio EVO: Marco Ginanneschi in dialogo con Alberto Grandi, autore del libro “Storia delle nostre paure alimentari. Come l’alimentazione ha modellato l’identità culturale” (Aboca) e Luca Cesari “Storia della pasta in dieci piatti. Dai tortellini alla carbonara” (Il Saggiatore).

Dalle ore 16, per le vie del borgo, “Gioco dell’Olio GiOliva” con l’animazione di Matias Endrek e Valentina Testoni: ricchi premi e gustose merende con le preparazioni di Gabriele Palloni, vegan chef. Dalle ore 16:30, in piazza della Pieve, divertimento per grandi e piccini con il Duo Chorobodò, cantastorie italo-brasiliani. Il weekend si conclude alle ore 18 al Giardino del Belvedere con “A questi quarti di luna: l’estasi con l’olio novo e i divini tramonti”: brindisi di chiusura della festa con la poesia, la cultura e le barzellette di Massimo Cenni.

Durante i tre giorni della Festa dell’Olio Novo di Castelmuzio saranno presentati menù speciali a base di olio novo presso:

Stand Gastronomico della Soc. Sportiva – Centro Servizi per l’olivicoltura – sabato 15 a cena e domenica 16 pranzo e cena – prenotazioni al numero 32888657487

Casalmustia – Piazza della Pieve – sempre aperto – prenotazioni 0577665166

La Cucina della Moscadella – su prenotazione al numero 0577665166.

Nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10 per le vie del borgo di Castelmuzio saranno presenti i mercatini con i produttori di olio locali, enogastronomia e oggettistica, oltre alla mostra delle creazioni fatte a mano dalle magliettaie di Castello, al punto di ascolto olivicoltori, assaggio guidato di olio novo con gli assaggiatori Aicoo e giochi e attrazioni a cura degli abitanti del paese. Gli incontri letterari presentati da Castel Libro sono a cura della Libreria Libraccio di Firenze. Le osservazioni del cielo diurno e notturno sono a cura della Società Astronomica Poliziana.