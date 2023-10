“Io non rischio 2023”, la campagna di protezione civile a Siena

Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche Siena partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, che ha l’obiettivo di diffondere nella comunità la cultura della prevenzione dei rischi e di promuovere le buone pratiche di protezione civile. Ogni cittadino può contribuire ad arginare le conseguenze di eventi calamitosi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

Il Comune di Siena ha dato il suo patrocinio alla campagna: lo ha deciso ieri, giovedì 12 ottobre, la giunta comunale su proposta dell’assessore alla protezione civile, Barbara Magi.

“Abbiamo aderito alla campagna proposta dalle associazioni di protezione civile della nostra città perché è fondamentale divulgare tutte quelle informazioni necessarie a salvare la vita delle persone in caso di calamità naturali – dichiara l’assessore Barbara Magi -. Essere informati e sapere come comportarsi in caso di eventi come piogge intense, terremoti, incendi e quant’altro è importante per mettere in salvo la propria vita e quella delle persone che vivono attorno a noi.

Ognuno di noi deve sapere come agire e cosa fare in caso di emergenze, quindi, invito tutti i cittadini a partecipare alla due gironi in piazza Matteotti, dove gli operatori di protezione civile sapranno dare preziose informazioni e spiegazioni”.

La due giorni, che chiuderà la Settimana nazionale della Protezione civile, porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in oltre mille piazze in tutta Italia, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno. “Io non rischio 2023”, a Siena, si svolgerà in piazza Matteotti sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 10 alle 17.

Nei vari gazebo delle associazioni di protezione civile si potranno avere tante informazioni utili a gestire situazioni complesse provocate da calamità naturali. I volontari Vab della sezione di Siena e la Pubblica Assistenza di Siena Odv incontreranno i cittadini per illustrare i rischi e indicare i comportamenti corretti da seguire prima, durante e dopo un evento calamitoso.

Oltre a piazza Matteotti con i suoi stand, l’evento avrà una “piazza digitale” alla quale i cittadini potranno collegarsi durante l’iniziativa per approfondire l’argomento grazie ad esperti, tecnici e volontari appositamente formati. In piazza Matteotti saranno presenti anche gli operatori del Comune di Siena, anche per illustrare le attività che possono essere messe in atto attraverso l’utilizzo della sala operativa della protezione civile comunale “Giancarlo Rossetti” in strada di Cerchiaia.

Anche quest’anno è previsto un appuntamento speciale: Trekking Urbano “Io Non Rischio” in compagnia dell’Architetto Marina Gennari, con ritrovo in Piazza Matteotti sabato 14 alle ore 16. Aggiornamenti sulle attività della piazza e informazioni utili possono essere reperite su Instagram e Facebook digitando “Io Non Rischio Siena”.

La campagna è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.