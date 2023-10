Amministratori di sostegno, corso di formazione dell’Asl Toscana sud est

Un corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto a tutte le aree di riferimento dell’Asl Toscana sud est: è l’iniziativa promossa dal Dipartimento dei Servizi Sociali in attuazione di quanto disposto dalla Regione Toscana, che ha chiesto alle aziende sanitarie di realizzare specifiche attività per diffondere e consolidare questo istituto al fine di istituire e gestire elenchi di persone disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno.

L’amministratore di sostegno è una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina di tale figura è di competenza del giudice tutelare.

Dopo le precedenti edizioni, dal 6 novembre avrà inizio un nuovo corso dedicato ai cittadini e professionisti delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. L’iniziativa è strutturata in sette moduli formativi: giuridico, patrimoniale-amministrativo, relazionale, organizzativo e conoscitivo dei servizi, delle prestazioni assistenziali e previdenziali per un totale di 27 ore e un numero previsto di circa 50 partecipanti. Si terrà a distanza, su piattaforme idonee. A condurre le lezioni sarà personale interno dell’Asl Toscana sud est e docenti esterni esperti in materia.

Come iscriversi al corso per la formazione di amministratori di sostegno

Per informazioni ed iscrizioni è possibile telefonare al numero 0577/536910 oppure 0577/536086 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.00 oppure inviare e-mail a direttoreservizisociali@uslsudest.toscana.it entro giovedì 26 ottobre 2023.