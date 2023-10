Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 20 ottobre 2023: l’ordine del giorno

E’ stato convocato per venerdì 20 ottobre alle ore 9 il Consiglio Comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo. Due le proposte di delibera di consiglio che sono all’esame dell’aula fra i primi punti all’ordine del giorno: la variazione al bilancio di previsione 2023-2025 e la quinta variazione al programma triennale dei lavori pubblici.

Dopo l’approvazione del verbale delle sedute consiliari precedenti e le comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, spazio alle interrogazioni.

In particolare, si partirà dall’interrogazione del consigliere del gruppo Partito Democratico Alessandro Masi sulla maturità ed equità digitale del Comune di Siena; quindi spazio all’interrogazione della consigliera del gruppo Partito Democratico Gabriella Piccinni in merito alla concessione di suolo pubblico per un bancone per la ristorazione di recente addossato ai cosiddetti “Ferri” di San Francesco, in via dei Rossi; interrogazione del consigliere del gruppo Fratelli d’Italia Alessia Pannone in merito alla pericolosità delle strisce pedonali presso Isola d’Arbia e la messa in sicurezza e riqualificazione; interrogazione dei consiglieri del gruppo Progetto Siena Anna Ferretti e del gruppo Partito Democratico Luca Micheli in merito alle procedure di nomina e alla annunciata trasformazione in fondazione dell’ente Siena Jazz.

Si proseguirà quindi con l’interrogazione dei consiglieri dei gruppi Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Gabriella Piccinni, Alessandro Masi, Luca Micheli), Progetto Siena (Anna Ferretti, Adriano Tortorelli) sul biotecnopolo e sul centro nazionale anti pandemico, quindi l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Le Biccherne (Silvia Armini, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo e Leonardo Pucci) sui tempi di espletamento dei lavori di ristrutturazione del palasport e sulla futura programmazione di attività anche non sportive.

Il Consiglio comunale andrà quindi avanti con l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Forza Italia-Udc-Nuovo Psi (Lorenza Bondi e Marco Falorni) in merito alla residenza universitaria di viale XXIV Maggio. Sarà poi la volta dell’interrogazione del consigliere del gruppo Pd Alessandro Masi sui crescenti disagi e pericoli per i cantieri sul raccordo autostradale Siena-Firenze; quindi, saranno discusse due interrogazioni del consigliere del gruppo Pd Luca Micheli: sul ruolo del Comune di Siena per la nascita e la crescita delle comunità energetiche rinnovabili e sullo stato di progettazione della tratta di collegamento tra la Siena-Bettolle e la Siena-Grosseto (così detto “lotto zero”).

Quindi l’interrogazione della consigliera del gruppo Pd Giulia Mazzarelli in merito al sistema di videosorveglianza dei cimiteri comunali, l’interrogazione dei consiglieri dei gruppi Le Biccherne (Silvia Armini, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo e Leonardo Pucci), Forza Italia-Udc-Nuovo Psi (Lorenza Bondi e Marco Falorni) sul transito della linea del pollicino da via di Città in via Fontebranda. Seguiranno le interrogazioni dei consiglieri del gruppo Pd Gabriella Piccinni e Luca Micheli su piazze e “slarghi” di pregio occupati da auto e quelle del consigliere comunale del gruppo Pd Luca Micheli in merito allo stato del tratto fognario nel quartiere di Taverne d’Arbia nella zona a valle del campo sportivo e su interventi per migliorare la sicurezza della strada Ss2 Cassia Sud.

Sarà poi la volta delle interrogazioni della consigliera del gruppo Pd Giulia Mazzarelli in merito allo stato di manutenzione del parco giochi in via Guido da Siena nel quartiere del Petriccio e in merito alla scarsa fruibilità pedonale a causa delle presenze di barriere architettoniche di via Principale a Taverne d’Arbia. Infine, l’interrogazione del gruppo Forza Italia – Udc – Nuovo Psi (Lorenza Bondi e Marco falorni) sullo stato del finanziamento regionale per la costruzione di trentatré alloggi di Erp in viale Bracci.

La seduta consiliare di Siena proseguirà poi con la discussione relativa a quattro mozioni. La prima è presentata dal consigliere del gruppo per Siena Vanni Griccioli sul diritto alla salute; la seconda è presentata dai consiglieri dei gruppi Progetto Siena (Adriano Tortorelli e Anna Ferretti) e Pd (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli) in merito alla politica di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei servizi residenziali per le persone anziane; la terza è presentata dai consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia (Bernardo Maggiorelli, Maria Antonietta Campolo, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Monica Crociani, Marco Ballini, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi, Alessia Pannone, Sarah Campani) in merito all’attacco terroristico di Hamas; la quarta mozione, infine, è presentata sempre dai consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia in merito alla situazione dei cantieri del raccordo autostrada Ra3 – “Autopalio” – Siena-Firenze.

ORDINE DEL GIORNO

del Consiglio comunale di Siena del 20 ottobre 2023

