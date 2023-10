Giornate FAI d’Autunno: Torrita di Siena, un paese da scoprire

Torrita di Siena; sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, una grande festa dedicata ad arte, cultura e natura, focalizzata non solo sulla divulgazione di grandi monumenti o musei, ma anche di edifici, paesaggi inediti e sconosciuti e luoghi speciali che custodiscono storie non comuni.

La Delegazione Fai di Siena quest’anno ha voluto valorizzare un intero paese, Torrita di Siena. Grazie alla preziosa e attiva collaborazione dell’Amministrazione comunale di Torrita di Siena, del parroco e in generale di tutto il paese si potrà godere di un’atmosfera d’altri tempi all’interno di un centro ricco di monumenti d’arte e di storia.

I partecipanti saranno accolti anche da “apparizioni” di personaggi storici come Ghino di Tacco o la Nencia che racconteranno la propria storia, animando le strade di Torrita grazie alla passione della CTA il Borgo. Le Contrade del celebre Palio dei Somari apriranno le proprie sedi per raccontare questa tradizione ormai radicata.

Le chiese saranno aperte con i loro tesori, tra i quali spicca la piccola cappella dedicata alla Madonna delle Nevi che sarà illustrata dai ragazzi del progetto Apprendisti Ciceroni, che il FAI porta avanti da anni con le scuole per avvicinare e sensibilizzare i più giovani al nostro patrimonio culturale. Quest’anno saranno i ragazzi della classe IV e V Turismo dell’Istituto Istruzione Superiore Valdichiana a contribuire alla valorizzazione del proprio territorio.

Solo per le Giornate Fai di Autunno 2023 verrà mostrato il tunnel appena restaurato che passa sotto al paese e nel quale è stata realizzata una innovativa Indoor Vertical farm estremamente ecologica ed efficiente. La visita al tunnel sarà ad accessi controllati senza prenotazione, mentre per la visita alla Indoor Vertical farm è prevista una sola visita al giorno dalle ore 15.00 alle ore 16.00 con obbligo di prenotazione.

Le Giornate FAI d’Autunno 2023 della Delegazione FAI di Siena sono realizzate con la collaborazione del Comune di Torrita di Siena, del Parroco di Torrita di Siena, di Torrita di Siena Living, dell’associazione CTA Il Borgo, della Confraternita di Misericordia e dell’associazione Pubblica Assistenza di Torrita di Siena.

Orario per le visite sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023: sabato: dalle 10.00 alle 16.00; domenica: dalle 10.00 alle 16.00. Per il solo ingresso alla Vertical farm prenotazione obbligatoria al numero 3348418736 (dalle 12.30 alle 19.30).

Gli iscritti FAI usufruiranno da subito di sconti e convenzioni per tutto l’anno in più di 1.600 strutture e luoghi d’arte e cultura in tutta Italia (www.fondoambiente.it). Per l’elenco completo delle aperture sarà possibile consultare il sito www.giornatefai.it.