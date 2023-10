Sovicille delle Meraviglie: alla scoperta di pievi, castelli, ville e giardini

Sabato 7 e domenica 8 ottobre torna l’atteso appuntamento con l’evento “Sovicille delle Meraviglie”. Sono tanti anche quest’anno i gioielli che nel fine settimana resteranno aperti contemporaneamente nel comune di Sovicille, per offrire ai visitatori la possibilità di godere della bellezza di pievi, castelli, ville e giardini, che caratterizzano questo straordinario territorio, situato a pochi chilometri da Siena.

L’evento si ripete ormai da nove anni con due appuntamenti fissi in autunno e a primavera. È ideato e organizzato dalla Pro Loco con la collaborazione del Comune di Sovicille e con il contributo di UNICOOP Firenze e BCC Banca Centro-Toscana Umbria – Gruppo ICCRE.

“Sovicille delle Meraviglie nasce dal desiderio di far conoscere la bellezza di questo territorio denso di storia e di vita – afferma il sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti – attraverso l’organizzazione di varie attività e attraverso le visite libere e guidate, proponendo anche itinerari inconsueti, grazie alla disponibilità dei proprietari dei siti di aprire al pubblico dei luoghi che solitamente non sono visitabili.

A contribuire alla magia dell’evento sono tutti i volontari della proloco che con entusiasmo e passione riescono edizione dopo edizione ad accogliere e gestire nel miglior modo possibile le migliaia di visitatori che in quei giorni si concentrano sul territorio, decretando il successo dell’iniziativa. Non dimentichiamoci che nel fine settimana a Sovicille sarà possibile anche visitare le due mostre fotografiche di ‘Siena Awards 2023’: ‘Sovicille Creative’, esposizione diffusa a cielo aperto per le vie del centro storico e ‘William Albert Allard: five decades. A retrospectives’, ospitata al centro culturale La Tinaia, un’esposizione dedicata al famoso fotografo documentarista e ai suoi lavori per il National Geographic.”

Luoghi visitabili per Sovicille delle Meraviglie

solo sabato 7 ottobre con orario 10-13 e 14 e 30 -17 e 30

Parco del Castello di Celsa, SP di Montemaggio, numero 26 (Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura)

Falesia di Celsa, Loc. Celsa, strada Incrociati Bareto, (Apertura a cura del CAI Siena e Ass. Chiodo fisso)

Cappella di Santa Caterina, San Rocco a Pilli, via Grossetana n. 40

Molino di Palazzo a Merse, Loc. Palazzo a Merse

Az. Agricola Trecciano – Cantina ore 9/12 e 15/18, Loc. Trecciano SP 52 della Montagnola n. 16

Chiesa di San Michele a Brenna Orario limitato 14.30/17.00 Loc. Brenna via Vecchia 31

Luoghi visitabili per Sovicille delle Meraviglie

solo domenica 8 ottobre con orario 10-13 e 14 e 30 -17 e 30

La Canonica Loc. Trecciano, SP 52 della Montagnola n. 13

Villa di Ucciano, sede sportiva del Tuscany Camp, San Rocco a Pilli, via Ucciano

Pieve di San Giusto e Clemente a Balli, Via San Giusto n. 3 visitabile solo esterno

San Lorenzo a Linari, Loc. Linari,

Parco villa Lechner (Castello di Sovicille), Sovicille via Stretta n. 5

Luoghi visitabili sabato 7 e domenica 8 ottobre con orario 10-13 e 14 e 30 -17 e 30

Pieve di San Giovanni a Ponte allo Spino, SP 37

Pieve di Pernina, Loc. Pernina

Chiesa di San Magno, a Simignano, piazza delle botteghe

Chiesa di San Lorenzo, Sovicille, piazza Marconi 11

Pieve di San Giovanni Battista, a Rosia, via della Parrocchia 9

Chiesa di San Bartolomeo, a San Rocco a Pilli, via Strada 5

Necropoli etrusca di Malagnino, Strada provinciale 73 bis

Azienda agricola Poggio Salvi – Cantina, Loc. Poggio Salvi n. 251

Vetus -Terrecotte e ceramiche, esposizione dello scultore Inglesi, in Loc. Le Corneta 194

Chiesa di Santa Mustiola, Loc. Torri, piazza del Vescovado

Chiostro di Torri, Loc. Torri, piazza del Vescovado

Parco Villa Cavaglioni, San Rocco a Pilli, via del Poggetto

Castello Poggiarello -esterno e parco, Strada di Caldana n 36

Castello di Montarrenti (apertura a cura dell’unione astrofili senesi e dipartimento archeologia Unisi Loc. Montarrenti), Loc. Montarrenti

Villa de Vecchi Chigi, Loc. Toiano n. 22

Ponte della Pia, SS73, 5, 53018 Rosia

Parco della Rimembranza – Panchine della memoria, Sovicille, viale Mazzini

Eventi e attività per Sovicille delle Meraviglie

La fabbrica del panforte

Sabato 7 e domenica 8 ottobre, ore 10-11-12

Il racconto dei dolci tipici senesi

Visite con degustazione – Via Po 20 Loc. Pian dei Mori

Alla scoperta di Montarrenti

Sabato 7 ottobre, ore 11, Castello Montarrenti

Viaggio nella storia del Castello

Prof. Marco Valenti, Dip. Scienze storiche e beni culturali Unisi

Chiesa di San Magno a Simignano

Sabato 7 ottobre, ore 11 e ore 15.30

Visite guidate con il restauratore dei dipinti murari

Laboratorio di cucina

domenica 8 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12, solo su prenotazione posti limitati

Pasta fatta in casa e sugo di cinghiale

Molino di palazzo a Merse

Concerto di Guqin

Sabato 7 ottobre, ore 17.45

Della musicista Yang Li

Villa de Vecchi Chigi Loc. Toiano

Castello Poggiarello

Sabato 7 ottobre, ore 15.30-16.30 e domenica 8 ottobre, ore 10.30-11-15.30-16.30

Visite guidate ai giardini e alla cantina

Strada Caldana 36

Az. Agricola Poggio Salvi

Sabato e domenica negli orari di apertura

Visite alla cantina con degustazione

Viste alla cantina di Trecciano

Sabato ore 9-12 e 15-18

Osservatorio astronomico di Montarrenti

Sabato pomeriggio e domenica negli orari di apertura

Visita a cura dell’unione astrofili senesi

Necrepoli etrusca di Malignano

Domenica 8 ottobre, ore 11

Visita guidata con l’archeologo Diego Vichi

La nuova piazza di Torri

Domenica 8 ottobre, ore 17

Inaugurazione della piazza

Info e prenotazioni: Pro Loco Sovicille, via Roma 27 Sovicille 0577 314503 info@prolocosovicille.it – www.prolocosovicille.it.