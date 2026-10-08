Ancora pioggia e temporali, venerdì 9 codice giallo su tutta la Toscana

Sono ancora attivi in Toscana gli effetti dell’area depressionaria presente sul mar Ligure, con la possibilità di nuova accentuazione della instabilità in serata e nottata.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha quindi aggiornato l’allerta per temporali forti, con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, confermando il codice arancione fino alle 17 di oggi, giovedì 8 ottobre, per la sola Toscana nord-ovest e centrale, mentre dal pomeriggio di oggi fino alle ore 14 di domani, venerdì 9 ottobre, l’allerta sarà gialla su tutto il territorio regionale. Lo scenario rimane comunque caratterizzato da elevata incertezza previsionale, che renderà possibili fenomeni localmente anche intensi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.