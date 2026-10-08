Siena, nuove misure per il parcheggio Santa Caterina

Nuove misure per migliorare la circolazione in via Esterna Fontebranda e prevenire la formazione di code in prossimità del parcheggio Santa Caterina, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso e di completa occupazione della struttura. È quanto previsto dal Comune di Siena, in collaborazione con Sigerico spa, attraverso un sistema di regolazione degli accessi e di informazione agli automobilisti, con l’obiettivo di rendere più fluida la viabilità e indirizzare tempestivamente gli utenti verso soluzioni alternative.

Il piano prevede, durante il periodo di alta stagione, compreso tra il 25 marzo e il 31 ottobre, un servizio di presidio nell’area antistante l’ingresso del parcheggio, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 10 alle 14. In caso di completa occupazione, un operatore di Sigerico provvederà a posizionare una transenna in prossimità dell’accesso, invitando gli automobilisti a proseguire senza sostare davanti all’ingresso, così da evitare rallentamenti e intralci alla circolazione. L’accesso alla struttura resterà consentito esclusivamente agli utenti abbonati.

Per il corrente mese di ottobre sarà prevista una specifica organizzazione del servizio, con la presenza di un ausiliare del traffico di Sigerico ogni mercoledì, nelle giornate del 14, 21 e 28 ottobre, dalle ore 10 alle 14. Negli altri giorni feriali, invece, il presidio sarà attivato su chiamata: al raggiungimento della capienza massima del parcheggio, il centro operativo di Sigerico allerterà gli ausiliari per consentire un intervento tempestivo nella gestione degli accessi. Anche durante la bassa stagione saranno adottate misure specifiche, con particolare attenzione alla giornata del mercoledì, quando la concomitanza con il mercato settimanale di viale XXV Aprile determina un maggiore afflusso di veicoli. In caso di completa occupazione del parcheggio, è previsto l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale per supportare la regolazione del traffico e agevolare la circolazione.

Accanto alla gestione diretta dei flussi, il Comune di Siena e Sigerico prevedono ulteriori interventi per migliorare l’informazione agli automobilisti. Entro i primi mesi del 2027 è infatti programmata l’installazione di un nuovo pannello informativo all’inizio di via Esterna Fontebranda, che segnalerà, in caso di parcheggio completo, le principali strutture alternative disponibili. Parallelamente saranno ottimizzate le indicazioni presenti su Google Maps, con l’obiettivo di proporre il parcheggio Le Fonti di Pescaia come prima alternativa quando il Santa Caterina avrà raggiunto la massima capienza.

Le nuove misure intendono, così, garantire una gestione più efficace degli accessi e prevenire le criticità legate alla ricerca di posti auto in una struttura già completa, attraverso un sistema che integra il presidio sul posto, la regolazione della circolazione e una migliore informazione preventiva, a beneficio degli automobilisti e della viabilità cittadina.