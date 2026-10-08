Siena, via Peruzzi: al via il ripristino della segnaletica

Da giovedì 15 ottobre partiranno i lavori riguardanti la segnaletica orizzontale in via Peruzzi e nelle strade limitrofe; Il Comune di Siena precisa che gli interventi nel sottosuolo sono stati effettuati da Centria, nell’ambito di un contratto che prevedeva anche la successiva asfaltatura e il completo ripristino della segnaletica stradale.

I lavori di asfaltatura in via Peruzzi a Siena si sono conclusi circa un mese fa. Il rifacimento della segnaletica richiede, dopo la posa del nuovo manto stradale, il rispetto di specifici tempi tecnici, che possono variare in funzione di diversi fattori. L’amministrazione comunale, tuttavia, consapevole dell’importanza di garantire la sicurezza della circolazione, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali, ha più volte sollecitato Centria affinché provvedesse al completamento degli interventi nel più breve tempo possibile.

Il Comune di Siena, infatti, non può procedere autonomamente al rifacimento della segnaletica, trattandosi di lavori già previsti nell’ambito del contratto di appalto. A seguito dei ripetuti solleciti dell’amministrazione, è stata firmata un’ordinanza che prevede l’esecuzione degli interventi di ripristino della segnaletica per il prossimo giovedì 15 ottobre.

L’amministrazione comunale precisa infine che gli uffici competenti hanno sempre cercato di fornire riscontro alle segnalazioni pervenute dai cittadini, confermando la massima attenzione alle problematiche evidenziate e ribadendo l’impegno a garantire il completo ripristino della segnaletica e delle condizioni di sicurezza nelle strade interessate.