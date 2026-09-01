Da Siena a New York, la scalata di Dj Loky: nostra intervista

Davide Lochi, in arte Dj Loky, è un giovane artista della nostra provincia che grazie al talent “Stelle in corsa” organizzato dal Comune di Siena e dai Teatri di Siena si è fatto conoscere e apprezzare tanto da poter portare il suo dj set sul palco di Piazza del Campo nell’ultimo evento di Capodanno.

Davide, hai partecipato a “Stelle in corsa”, talent promosso da Comune e Teatri di Siena. Che esperienza è stata?

“Stelle in Corsa è stata un’esperienza molto positiva. Fin da subito ho apprezzato la volontà del progetto di avvicinare i giovani al teatro con un metodo super originale, aiutando anche artisti emergenti in vari ambiti ad essere conosciuti nella città e ad aprirsi alcune porte al di fuori del talent, come nel mio caso”.

Successivamente è arrivata l’occasione di suonare in Piazza del Campo durante il concerto di Capodanno. Una possibilità unica per un giovane artista….

“Assolutamente sì. Posso definirla senza dubbio l’esperienza lavorativa più bella e memorabile della mia carriera musicale. È stata ancora più apprezzata perché inaspettata: un giorno ho ricevuto una chiamata dal direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli che mi ha fatto questa proposta e che non ringrazierò mai abbastanza, insieme all’amministrazione comunale. Da parte mia la risposta non poteva che essere un sì, era dalla prima volta che avevo messo piede a Siena che desideravo suonare in Piazza del Campo. L’esperienza è stata qualcosa di indimenticabile a livello personale e professionale e una bellissima opportunità per sentirmi parte di una comunità e riuscire, tramite la mia musica, ad arrivare agli occhi ed al cuore di 30.000 persone”.

Grazie a queste esperienze promosse da Comune e Teatri di Siena ti sei fatto conoscere oltre ai confini senesi. Quale è stato finora il tuo percorso?

“L’esperienza di Piazza del Campo ha innalzato ad un altro livello il mio percorso, già quasi decennale e già in parte capillarizzato a livello nazionale, dandomi la possibilità di esprimermi in nuove realtà. Sicuramente l’esperienza più bella, diretta conseguenza del dj set di capodanno, è stata l’opportunità di suonare durante una parte del periodo estivo a New York, negli USA (ci tengo a ringraziare in particolare Isabella Pasquino per l’opportunità), prima mia esperienza lavorativa all’estero. L’opportunità di suonare nel territorio statunitense è rara e preziosa e farlo in un contesto nel quale ho fatto molte nuove amicizie e che mi ha permesso anche di crearmi dei nuovi contatti in giro per la città è unico. In aggiunta, durante il dj set di Capodanno, ho avuto la fortuna di arrivare agli occhi di un qualificatissimo social media manager, fotografo e videomaker della nostra zona, Gianni Trilli, che ha deciso di investire senza pensarci due volte nel mio progetto e così la mia cerchia di collaboratori si è allargata con un componente imprescindibile, nonché adesso caro amico, che ci tengo a ringraziare”.

Parlaci adesso dei tuoi progetti futuri e di cosa vorrai realizzare nei prossimi mesi…

“Ho la fortuna di avere dei progetti futuri ben chiari e definiti nella mia mente.

Sicuramente da un punto di vista di produzione musicale a brevissimo rilascerò delle nuove tracce che si andranno ad aggiungere alla mia discografia attuale. E chi lo sa, magari arriverà anche il primo album. Per quanto riguarda invece i live la voglia di suonare è tanta: al momento sto puntando a club e festival in giro per l’Italia e date all’estero, dove punto a trasferirmi per allargare i miei orizzonti. Diversi impegni sono già calendarizzati, ma preferisco non fare anticipazioni e creare un po’ di suspense soprattutto per tutti coloro che mi seguono.

Per ultimo, ma non per importanza, c’è il desiderio di tornare a suonare per il Capodanno di quest’anno nella magica cornice di Piazza del Campo: lo sogno ogni giorno e tutti coloro che mi seguono non vedono l’ora che io salga di nuovo su quel palco. Quindi tempo al tempo e vediamo cosa questo futuro mi riserverà”.

