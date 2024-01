Un “Otello” tutto al femminile per la stagione Metaversi dei Teatri di Siena

Nuovo appuntamento con la stagione “Metaversi” dei Teatri di Siena: da domani, venerdì 26 gennaio, al Teatro dei Rinnovati la pièce “Otello”, produzione Teatro Stabile dell’Umbria con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Lo spettacolo sarà portato in scena da un cast tutto al femminile composto da: Valentina Acca, Flaminia Cuzzoli, Francesca Farcomeni, Federica Fresco, Viola Marietti, Federica Fracassi nel ruolo di Iago, Ilaria Genatiempo nel ruolo di Otello e Cristiana Tramparulo nel ruolo di Desdemona.

Con Otello, Shakespeare ha consegnato alla letteratura occidentale uno dei suoi personaggi più archetipici: Iago. E, attraverso di lui, una riflessione sulle debolezze umane e sull’imprevedibile capacità di generare il male e di accoglierlo come insospettabile parte di noi stessi. La potenza del triangolo Otello-Iago-Desdemona sta nella corsa verso la distruzione di sé e degli altri, in un gioco che trasforma l’immaginazione in realtà e la realtà in immaginazione.

“Otello”, il testo di William Shakespeare, con la regia di Andrea Baracco, sarà sul palco del Teatro dei Rinnovati di Siena domani, venerdì 26 gennaio, alle ore 21, sabato 27 gennaio alle ore 21 e domenica 28 gennaio alle ore 17.

“La storia di Otello, con le sue domande abissali sull’ambiguità della natura e delle relazioni umane, mi accompagna da molti anni- spiega il regista Andrea Baracco – Esiste, poi, nel testo, un altro tema per me cruciale: la riflessione sulla profonda affinità tra ciò che è teatro e ciò che è vita. Caso e realtà sono le due forze che muovono la storia, gli elementi che Iago, raffinato improvvisatore, combina e manipola per realizzare il suo sogno di perdente radicale, di anima votata alla rovina dentro e fuori di sé. Iago conosce il proprio desiderio oscuro, ma costruisce solo nel tempo, e improvvisando, i dettagli del proprio piano, trasformando scena dopo scena un’oscura volontà in una concreta e collettiva discesa agli inferi”.

L’incontro con il pubblico si terrà sabato 27 gennaio alle ore 18, presso la caffetteria del foyer del teatro. Gradita prenotazione scrivendo a comunicazione@teatridisiena.it .