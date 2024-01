“I Venerdì di Siena”, Princesa Quintet racconta De André

Un grande evento a Siena per raccontare (e cantare) Fabrizio De André a venticinque anni dalla morte. Prosegue nel nome del grande Faber la rassegna de “I Venerdì di Siena” a Palazzo Pubblico, iniziativa del Comune di Siena, a cura di toscanalibri.it per la direzione artistica di Francesco Ricci, in programma fino a maggio.

L’appuntamento è il 26 gennaio alle 17.30 nella Sala delle Lupe di Siena con il gruppo Princesa Quintet che offrirà un tributo al cantautore genovese Fabrizio De André raccontandolo attraverso la reinterpretazione al femminile di alcune delle sue canzoni più amate e conosciute.

Ad esibirsi saranno Simona Bruni (flauto), Daniele Caratelli (pianoforte e fisarmonica), Giulia Guerrini (violino), Marco Grassiccia (chitarra), Enrico Magliozzi (batteria), Stefania Mazzieri (voce), Roberta Meniconi (cori), Fabio Rugi (basso). Il repertorio spazierà dalle prime canzoni di Fabrizio De Andrè alle innovazioni musicali di “Creuza de Ma”, passando all’ultimo album “Anime Salve”.

Come ormai consuetudine, per l’occasione, a partire dalle 17.15, il Comune di Siena in via straordinaria apre le porte dei suoi uffici del piano terra ai cittadini per una breve visita guidata con la partecipazione del sindaco Nicoletta Fabio. Al termine dell’evento aperitivo con brindisi a cura di Fisar Siena (sponsor tecnico).

L’ingresso al concerto tributo al cantautore genovese Fabrizio De André con il gruppo Princesa Quintet di Siena è gratuito senza prenotazioni fino ad esaurimento posti. Programma completo su www.toscanalibri.it e su www.sienacomunica.it. Info redazione@toscanalibri.it – whatsapp 3791789747.