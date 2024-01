Viale Garibaldi, social housing, Fortezza: procede a Poggibonsi il percorso per ABbiCura

ABbiCura: un incontro per fare il punto sullo stato di avanzamento dei progetti e sul percorso promosso, si svolgerà oggi, martedì 23 gennaio alle 17,30, presso l’Accabì di Poggibonsi. Un nuovo evento dedicato alla strategia territoriale con cui il Comune si è aggiudicato, per la terza volta consecutiva, i finanziamenti della nuova programmazione europea (FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 2021-2027) dedicati alla rigenerazione urbana.

10 milioni di euro di risorse per cinque interventi: un polo di servizi innovativi per le persone disabili e nuove forme di residenza sociale per l’emergenza abitativa, la riqualificazione di viale Garibaldi, il completamento dell’Archeodromo, un doppio intervento sulla parte monumentale (restauro della Fonte delle Fate e organizzazione di camminamenti interni ed esterni al parco della Fortezza medicea), l’efficientamento energetico degli edifici pubblici.

“Interventi che guardano ai bisogni sociali, alla cultura, alla rigenerazione e alla ricucitura di spazi della città – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli sul percorso ABbiCura –. Già nel momento preliminare della presentazione della domanda per accedere ai finanziamenti abbiamo promosso una prima fase di condivisione con le associazioni di categoria, i sindacati, gli enti gestori. Successivamente questo percorso si è aperto alla città e ci ha accompagnato negli ultimi mesi a partire dal partecipato incontro pubblico di inizio ottobre”.

Il percorso “ABCura. La città cresce con te” è sostenuto dalla Regione Toscana con i fondi FSE+ nell’ambito del progetto Giovanisì; è promosso dal Comune di Poggibonsi ed è stato attuato attraverso diversi soggetti e professionalità già operative sul territorio: Kahuna Film per la produzione video, Avventura Urbana per l’attività di animazione su viale Garibaldi e il team Francesca Ameglio, Caterina Secchi e Matteo Lotti per grafica e comunicazione.

“E’ il momento di condividere il percorso fatto e da fare – dice Bussagli -. L’invito è a partecipare numerosi per continuare a contribuire a questa fase di trasformazione che interesserà la nostra città e che si lega e completa tanti altri interventi e progetti realizzati e in corso”. All’incontro sarà presente una delegazione delle scuole “Vittorio Veneto” e “Marmocchi” dell’Istituto comprensivo 1 che sono state protagoniste dell’evento su viale Garibaldi e che saranno ringraziate con un piccolo tributo.

VIDEO – Poggibonsi: ABbiCura. La città cresce con te