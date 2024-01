Castelnuovo: sportello anagrafe di Quercegrossa punto di riferimento

Con una media di undici accessi giornalieri lo sportello anagrafe decentrato di Quercegrossa si conferma un punto di riferimento fondamentale per l’erogazione di servizi agli abitanti del comune di Castelnuovo Berardenga che risiedono nella frazione, nelle zone limitrofe de La Ripa, Corsignano, Vagliagli e altre aree popolose ma distanti dal capoluogo.

Lo sportello permette ai cittadini di usufruire di numerosi servizi senza dover raggiungere Castelnuovo Berardenga, avvicinando ancora di più e in maniera concreta l’amministrazione alla comunità, con un’attenzione particolare per le persone anziane e per chi ha difficoltà a spostarsi. Tramite convenzione, lo sportello, inaugurato nel 2021, eroga servizi anche agli abitanti del comune di Monteriggioni.

Presso lo sportello, i cittadini dei due comuni possono usufruire di tutti i servizi anagrafici. Inoltre, i residenti nel comune castelnovino, possono consegnare pratiche destinate all’Ufficio Protocollo e ricevere informazioni su altri servizi comunali, bandi e attività rivolte ai cittadini.

“Solo nel 2023 lo sportello anagrafe decentrato di Quercegrossa ha rilasciato 281 carte di identità – dichiara Mauro Minucci assessore del Comune di Castelnuovo Berardenga con delega ai rapporti con le frazioni e consigli di zona – ha effettuato 67 dichiarazioni di residenza e rilasciato 16 tesserini per invalidi, registrando un numero crescente di accessi giornalieri rispetto agli anni precedenti. Questo significa che è uno sportello di prossimità sempre più utilizzato dai cittadini e c’è la volontà da parte del Comune di segnalare meglio l’accesso come ci è stato fatto presente con diverse segnalazioni. Stiamo valutando come apportare questa miglioria, ma sicuramente è un servizio molto apprezzato e che si sta rivelando utile per un accesso più rapido e flessibile ai servizi comunali semplificando il rapporto con il Comune anche per coloro che vivono nelle frazioni più distanti dal capoluogo.”

Lo sportello anagrafe decentrato di Quercegrossa si trova nel Centro civico, in via Enzo Tarantelli, è aperto al pubblico ogni martedì dalle ore 9 alle 10.30, dalle ore 11.30 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Negli orari di chiusura al pubblico, dalle ore 10.30 alle ore 11.30 e dalle ore 14 alle ore 15, è possibile contattare il numero 0577-351336.