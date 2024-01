Santa Maria della Scala, chiusura temporanea per Wine&Siena

Chiusura al pubblico del Santa Maria della Scala dal 24 al 30 gennaio per l’evento Wine&Siena, dove le eccellenze vinicole ed enogastronomiche si combineranno con i capolavori artistici custoditi nel complesso museale.

Dopo la chiusura in occasione di Wine&Siena, il museo e le mostre riapriranno regolarmente mercoledì 31 gennaio; ricordiamo infatti che al Santa Maria della Scala sono attualmente in corso le esposizioni “Dittici occasionali. Ossia ‘la causalità’ dell’arte” (Biblioteca e Fototeca Briganti, prorogata al 23 febbraio), “Giuseppe Gavazzi. Una perfetta coincidenza” (fino al 25 febbraio nei Magazzini della Corticella) e “Fausto Melotti. In leggerezza. Un omaggio a Italo Calvino”, allestita al VI livello del complesso museale e in programma fino al prossimo 7 aprile.