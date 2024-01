A Piancastagnaio i segreti della potatura dell’olivo in un libro

Piancastagnaio, “città dell’olio”, affronta un aspetto tecnico come la potatura dell’olivo in un incontro pubblico previsto per sabato 20 gennaio alla Rocca aldobrandesca (ore 15).

L’occasione, la rassegna “Roccalibri”: sarà presentato un libro sull’argomento (“Potatura dell’olivo. Metodo Colp”, Agra adizioni). Saranno presenti l’autore, Leonardo Imbimbo; l’assessore alla Cultura Roberta Sancasciani; il vicesindaco di Piancastagnaio e agronomo Franco Capocchi; il responsabile del turismo dell’olio per l’Associazione nazionale città dell’olio (alla quale il Comune ha aderito qualche mese fa) Simone Marrucci.

Perito agrario e agronomo, Leonardo Imbimbo si sta occupando di vigneti e oliveti in svariati areali di Italia, sperimentando nuove forme di allevamento e di tecniche di potatura. L’olivo, tra le piante arboree da reddito la identifico come quella più affascinante e complicata da coltivare in termini economici e paesaggistici. Il metodo Colp è una forma di allevamento dell’olivo piramidale cespugliata che contiene tecniche specifiche di potatura per ogni parte di pianta; nasce dal 1999 attraverso un percorso lungo di studi e sperimentazioni nell’olivicoltura tradizionale. Gli elementi del metodo Colp si sono palesati anno dopo anno grazie a un connubio tra lavori professionali in aziende agricole e docenze in corsi di potatura.

Il libro che sarà presentato dall’autore alla Rocca aldobrandesca di Piancastagnaio “Potatura dell’Olivo. Metodo Colp”, è un manuale descrittivo e al contempo illustrato, con apporti nozionali e pratici; ha l’obiettivo di aiutare e supportare tutti coloro che amano l’olivo, dal potatore professionista all’hobbista, in tutte le fasi della sua conduzione.