Questura di Siena, in consegna mille permessi di soggiorno

E’ stata intensificata, su disposizione del Questore Milone, l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena per i rinnovi ed i rilasci dei permessi di soggiorno, allo scopo di ridurre i tempi di attesa ed i disagi degli utenti.

Con grande impegno degli operatori dell’Ufficio Immigrazione, negli ultimi mesi è stato possibile, pertanto, evadere le numerose richieste di permesso di soggiorno pervenute alla Questura senese.

Sono state già concluse le procedure che prevedono l’acquisizione allo sportello della documentazione completa, la validazione e conseguente autorizzazione al rilascio e la successiva stampa dei permessi di soggiorno a cura della Zecca e Poligrafico dello Stato.

Ad oggi risultano da consegnare circa 1.700 permessi che, proprio grazie all’intensificazione dell’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siena, sono stati processati in tempi più ristretti rispetto al passato.

La Questura di Siena invita pertanto gli utenti che hanno presentato istanza agli sportelli dal gennaio al novembre 2023 a verificare lo stato di avanzamento della pratica attraverso la consultazione del sito istituzionale della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) al link “Il tuo permesso di soggiorno”.

Tale consultazione consente alle persone in attesa del permesso di soggiorno di verificarne la disponibilità per la consegna e di recarsi direttamente nel giorno prestabilito per il relativo ritiro.

Per agevolare ulteriormente l’utenza, come favorevolmente già sperimentato, sarà consentito il ritiro dei permesso di soggiorno ogni sabato per tutto il mese di gennaio, senza appuntamento, nella fascia oraria 10,30/12,30.