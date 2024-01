Giotti Victoria alza il velo su V5 e V6 – FOTO

Giotti Victoria V5 e V6. Due nuovi modelli di autovetture, una mission rinnovata ed una strategia aziendale che mira a diventare una delle case produttrici totalmente italiane più importanti del settore automotive.

E’ proprio sul termine produzione che si basa l’inizio del 2024 dell’azienda toscana: si torna infatti non più ad importare autovetture, ma a produrre veicoli a marchio Giotti Victoria per entrare in tutti i segmenti possibili del mercato Europa.

Giotti Victoria V6

“La Giotti Victoria Automotive torna a fare quello che ha sempre fatto nella sua storia – ha dichiarato il Ceo Giacomo Pucci – ovvero produttore di veicoli. Da cinquanta anni facciamo questo mestiere e siamo convinti con i nuovi prodotti di poter continuare questo trend in continua crescita. Dal plein air alle microcar, poi l’avvento del veicolo commerciale leggero e adesso le autovetture: per l’azienda un cambio di passo nel segno della continuità e dell’attenzione agli investimenti fatti in questi anni. Un percorso, per quanto riguarda il settore auto, iniziano tre anni fa con l’importazione di alcuni modelli che dovevano servire per testare una serie di attitudini e al tempo stesso decretare il passaggio fondamentale che presentiamo in questi giorni”.

I due veicoli a marchio Giotti Victoria, che usciranno dal sito produttivo toscano, sono V5 e V6: si tratta di due modelli di suv full optional con motorizzazione benzina.

“Andremo ad affrontare una nuova sfida nell’immenso mercato dell’automotive consapevoli di ciò che abbiamo in mano – ha precisato il Direttore Commerciale Leone Carboniero – con due veicoli che rappresentano il punto d’incontro più elevato tra innovazione, qualità, design e sicurezza”.

Giotti Victoria V6

La nuova V5 presenta una motorizzazione benzina, 1500 di cilindrata, con cambio automatico 5 marce, tettino apribile e tutti gli optional di serie. V6, invece, è il modello top della nuova gamma, un suv sei posti capace di sorprendere per le novità stilistiche: motore 1500 turbo benzina, cambio automatico 6 marce.

Giacomo Pucci, Ceo di Giotti Victoria

La gamma delle autovetture a marchio Giotti Victoria andrà a crescere a partire dalla fine del primo semestre di questo anno, con la presentazione del modello V4: entro l’anno arriveranno anche V7 e V8. Grande attesa per il prossimo 16 maggio, giorno dell’anteprima europea di tutta la gamma delle autovetture e dei veicoli commerciali Gladiator, con la presentazione del nuovo modello gemellato da 3,5 ton.

Le immagini della presentazione dei modelli Giotti Victoria V5 e V6