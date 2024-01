Mostra dedicata a Pasolini alla galleria “Olmastroni” di Siena

Sarà inaugurata sabato 13 gennaio, alle ore 17, presso la galleria “Cesare Olmastroni” di Palazzo Patrizi, in via di Città, 75, a Siena, la mostra “#PPP100quelgigantedelnovecento” dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini. Il progetto, realizzato nel dicembre del 2022 a Modena in occasione del centenario della nascita di Pasolini (1922-1975), consta di circa sessanta opere degli artisti dell’Istituto “Adolfo Venturi” e ispirate al saggio letterario di Francesco Ricci “Lessico essenziale. Introduzione a Pasolini in 33 voci” (primamedia editore).

All’inaugurazione sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Siena Nicoletta Fabio, quindi l’intervento dello scrittore e saggista Francesco Ricci su “Valore culturale della mostra nell’interpretazione del saggio letterario ‘Lessico essenziale. Introduzione a Pasolini in 33 voci’, quello della formatrice Anfis e docente Filomena Cataldo su “Idea progettuale #PPP100quelgigantedelnovecento e formazione”, quindi sarà la volta dell’intervento del dirigente scolastico dell’IIS “Adolfo Venturi” di Modena Luigia Paolino che parlerà del valore culturale del percorso della mostra e, infine, gli interventi di Maria Menziani e Andrea Tedeschi per le produzioni di grafica e Diego Cataldo per le arti figurative sul dettaglio del percorso artistico, tecniche e realizzazione.

La passione, l’originalità e la sensibilità con cui ogni artista ha curato il “proprio Pasolini” è la cifra evidente del progetto espositivo. Contestualmente alla mostra, da venerdì 9 a domenica 11 febbraio, al Teatro dei Rinnovati, andrà in scena lo spettacolo “Pa’” con Luigi Lo Cascio e per la regia di Marco Tullio Giordana, che rientra nella stagione teatrale “Metaversi” dei Teatri di Siena. Un evento importante, di valore e spessore culturale e formativo, che consente, in una perfetta sinergia di belle arti, figurative, grafiche e teatrali di riflettere nuovamente su una delle figure centrali del Novecento, Pier Paolo Pasolini.

La galleria “Cesare Olmastroni” ospiterà la mostra su Pier Paolo Pasolini organizzata dal Comune di Siena nell’ambito della rassegna “Le Stagioni dell’Arte” dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024. La mostra è ad ingresso libero e sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18.