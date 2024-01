“Un comunista contro le Brigate Rosse: Guido Rossa, 45 anni dopo”, conferenza alla Biblioteca degli Intronati

“Un comunista contro le Brigate Rosse: Guido Rossa, 45 anni dopo” è il titolo della conferenza che il presidente della Biblioteca comunale degli Intronati, Raffaele Ascheri, terrà il 15 gennaio alle ore 17.30 presso la sala storica in via della Sapienza a Siena. Uno degli appuntamenti di gennaio del ciclo “Incontri in Biblioteca”.

Ad aprire il 2024 sarà il dibattito “La violenza nel Palio, fra Otto e Novecento” con Luca Luchini, autore del libro “La Siena dei bisnonni” (edito da Le Sillabe), in programma mercoledì 10 gennaio alle ore 17.30.

Il calendario prevede, poi, per mercoledì 17 gennaio alle ore 17.30, la presentazione del volume “Singolar tenzone Prosa e disegno dei motti delle Contrade” di Diego Consales; sarà presente l’autore del libro, edito da Extempora.

Infine, martedì 24 gennaio alle ore 17.30, il presidente della biblioteca comunale Raffaele Ascheri terrà una conferenza dal titolo “la Giornata della Memoria, dopo il 7 ottobre”.

“Continuano le iniziative degli Incontri in Biblioteca – sottolinea il presidente della Biblioteca degli Intronati di Siena Raffaele Ascheri – con eventi di particolare interesse e attualità, come, ad esempio, le conferenze su Rossa e sulla Giornata della Memoria. La biblioteca è sempre più punto di riferimento di eventi culturali che interessano senesi e non e proseguiremo su questa linea anche nei prossimi mesi”.