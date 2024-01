Attive nuove linee urbane dei bus a Monteriggioni

Da oggi, lunedì 8 gennaio, in accordo con gli enti di programmazione del Tpl sul territorio (Regione Toscana, Provincia di Siena e Comuni), sono in vigore una serie di modifiche che riguardano il potenziamento e la modifica di percorso e orario di alcune linee urbane dei bus a Monteriggioni, che garantiranno maggiori soluzioni per muoversi con il mezzo pubblico.

«Oggi diamo notizia di un altro importante obiettivo raggiunto dalla nostra amministrazione comunale e a cui abbiamo lavorato fin da subito in sinergia con Autolinee Toscane, Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Siena – afferma il sindaco di Monteriggioni, Andrea Frosini nel corso di una conferenza stampa di presentazione dei nuovi servizi –. Le novità che andiamo a presentare riguardano due linee di trasporto pubblico locale: la n. 4 e la n. 11, che sono state rispettivamente una potenziata e l’altra riattivata dopo molti anni che era stata soppressa. Quindi un importante obiettivo raggiunto, che soddisfa le richieste dei cittadini che abitano nelle frazioni lungo la Cassia e che va a beneficio anche degli studenti che abitano nelle due residenze universitarie lungo il tragitto. Grazie al nostro impegno, da oggi, tutti vedranno implementate le corse per raggiungere il capoluogo».

Oggi, quindi, il trasporto pubblico locale a Monteriggioni è migliore di ieri. «Ci siamo attivati fortemente per questo potenziamento che rientra complessivamente nell’ambito del T2 – afferma Paolo Gaianigo, capo Dipartimento Sud Autolinee Toscane – e ci siamo spesi anche con attori locali per subaffidare alcuni di questi servizi, viste le difficoltà che riguardano tutto il settore del Tpl in termini di carenze di personale e mezzi e che, come at, stiamo cercando di gestire nel migliore modo possibile. Siamo soddisfatti di essere riusciti a rispettare i tempi previsti e dare il via ai potenziamenti a partire da oggi: per quanto riguarda il territorio comunale di Monteriggioni si tratta di 65 mila chilometri in più su base annua di servizi strategici per tutte l’area, pari a 14 corse in più al giorno nei feriali”.

“Con i nuovi servizi delle linee urbane dei bus s11 e s4 si ampliano i collegamenti da e verso le frazioni di San Martino e Tognazza nel comune di Monteriggioni e inoltre, rispetto al 2010, si attiva anche un cadenzamento a frequenza oraria per la frazione di Uopini – sottolinea Filippo Giustarini, responsabile esercizio sede di Siena –. Andiamo così ad offrire maggiori soluzioni e cadenzamenti utili per tutta l’utenza dell’area. Tutte le novità sono accompagnate da una capillare campagna di comunicazione che utilizzerà vari strumenti per raggiungere il più possibile tutti i cittadini. Inoltre, è attiva una pagina dedicata sul nostro sito: https://www.at-bus.it/it/news-e-comunicati-stampa/novita/servizio/siena-bus-torna-campo”.



Il dettaglio delle nuove linee urbane dei bus riguardanti Monteriggioni

Linea s4 – nuovo capolinea a San Martino

Per la linea s4 la novità è lo spostamento del capolinea in località San Martino, nel comune di Monteriggioni, e il transito da Uopini con tutte le corse sia nel percorso di andata che di ritorno. Le zone di Braccio, Tognazza, San Martino e Fornacelle, nel comune di Monteriggioni, saranno potenziate, nella frequenza, dall’introduzione del nuovo servizio della nuova linea s11 che integrerà la linea s4.

Nuova linea s11

Sarà infatti attivata la nuova linea s11 con validità feriale con percorso dal capolinea di Fornacelle quindi Fontebecci-Palazzo Diavoli-piazza Gramsci (capolinea) e viceversa, con le corse attive dalle ore 7.33 alle 20.33 da Fornacelle (validità feriale escluso sabato).

Nella giornata del sabato l’ultima corsa partirà da Fornacelle alle ore 14.33 e terminerà alle ore 14.55 a piazza Gramsci.

Questo il nuovo percorso: