Morto Franco Caroni, fondatore di Siena Jazz

Franco Caroni, fondatore di Siena Jazz, l’accademia nazionale del Jazz, è morto oggi, mercoledì 3 gennaio, per un malore, mentre si trovava in vacanza a Follonica.

Franco Caroni, 74 anni, il 9 settembre 1977 aveva fondato Siena Jazz portandola a diventare una delle più importanti accademie musicali non solo italiane ma mondiali.

Siena Jazz, l’accademia della quale Franco Caroni, originario di Siena, era stato per tantissimi anni presidente e direttore, dalla sua nascita si è sempre impegnata per la valorizzazione, la diffusione e l’insegnamento della musica jazz e delle sue numerose derivazioni contemporanee di qualità.

Il cordoglio del Sindaco e del Comune di Siena. Nicoletta Fabio: “Perdiamo un grande senese”

“Purtroppo, ci ha lasciato Franco Caroni. Perdiamo un grande senese, una figura di spicco che ha contribuito a far conoscere la sua città nel mondo con la sua lungimirante idea di fondare il Siena Jazz e di diffondere universalmente la cultura musicale, attraverso la sua amata Accademia. Di certo Siena saprà onorare la memoria di colui che ha scritto una pagina importante della storia di questa comunità. Mi stringo come Sindaco al dolore della famiglia, manifestando le più sentite condoglianze da parte della giunta e dell’amministrazione tutta”. Queste le parole del sindaco di Siena Nicoletta Fabio alla notizia della scomparsa di Franco Caroni.

L’Associazione Siena Jazz si ferma davanti alla improvvisa scomparsa del suo fondatore

“Ricordiamo con grande affetto e immensa gratitudine l’uomo che ha contribuito a rendere leggenda la storia del jazz italiano con la forza e la caparbietà con cui si insegue un grande sogno.

Tutta la comunità di Siena Jazz, il Consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione, i dipendenti, i docenti, gli allievi di ieri e di oggi, restano attoniti davanti alla notizia della improvvisa scomparsa di Franco Caroni, fondatore e conduttore per decenni della nostra istituzione.

Quello che Caroni ha fatto per la didattica della musica contemporanea è una sorta di riuscita rivoluzione copernicana: ha portato il grande jazz, i suoi maestri per tante generazioni, nella provincia italiana. Sempre con quella tenacia che ha permesso dai primi passi nel 1977 di essere un punto di riferimento per i Corsi di perfezionamento estivi, poi di un vero e proprio conservatorio, affiancando sempre il tutto agli insegnamenti per i più giovani. Quei giovani di tante generazioni che sono poi diventati grandi maestri, insegnanti, artisti acclamati in tutto il mondo. Ma con Siena Jazz sempre nel cuore. Ecco la guerra vinta da Franco Caroni che ha sempre fatto tutto per l’istituzione: battaglie con la politica, con la burocrazia, con chi si metteva fra lui e il sogno del grande jazz nella “piccola” Siena.

“Davanti a questa notizia che mai avremmo voluto commentare – sono parole del presidente Massimo Mazzini – tutto il Siena Jazz si stringe al dolore della famiglia per l’improvvisa scomparsa. Ricordiamo con affetto e profonda stima il padre fondatore di Siena Jazz, uomo di grande coraggio, curiosità e ingegno, che ha dedicato la sua vita alla cultura e a sostenere la formazione musicale dei giovani, rendendo la città di Siena una delle principali capitali internazionali della musica jazz”.

Vogliamo salutarlo e ringraziarlo ricordando le sue stesse parole su una delle tante pubblicazioni promosse su questo viaggio negli anni nelle aule della Fortezza Medicea: “Una spinta continua che induce a pensare sempre al futuro, a vivere il presente con impazienza, con il rischio di non sapersi fermare a godere del presente. In realtà gli obiettivi, per un’istituzione come Siena Jazz, sono talmente duttili, mutevoli, elastici, pieni di potenzialità tutte da esprimere, che viene spontaneo individuare quasi sempre due o tre evoluzioni contemporaneamente possibili su cui lavorare. In queste situazioni mi ritrovo spesso pieno di curiosità ad interrogarmi su quale di esse si realizzerà e come riuscire a dirigerne gli sviluppi e quale sia il modo più appropriato e più “aperto” per recepire, contenere e pilotare il contesto in cui si evolverà quel futuro. Fondamentale, in questi momenti, è stato l’incontro con le qualità umane dei musicisti, degli artisti, degli allievi con la loro caparbia volontà di imparare, nella quale mi riconoscevo sempre; i collaboratori, i volontari, senza i quali non avrei potuto realizzare Siena Jazz, né dare ai progetti quel valore aggiunto necessario a superare i problemi da risolvere”. Da “Siena, un certo modo di vivere il jazz” 2005.

Siena Jazz rimarrà chiuso al pubblico per tutta la giornata di venerdì 5 gennaio in segno di lutto.”

Bussagli: Franco Caroni innovatore che ha saputo legare indissolubilmente il talento musicale alla formazione

“Con la scomparsa di Franco Caroni, Siena, il suo territorio e il mondo del jazz perdono un protagonista indiscusso della loro storia recente. Caroni, con la sua capacità di saper interpretare i cambiamenti del tempo, ha saputo promuovere e diffondere con una sapiente lungimiranza e grandissima innovazione un’idea di jazz in grado di avvicinare in modo indissolubile il talento alla formazione facendo di Siena un riferimento internazionale della musica attraverso l’accademia da lui stesso fondata. Alla sua famiglia la vicinanza mia personale e quella della Provincia di Siena”. Così il presidente della Provincia di Siena David Bussagli alla notizia della improvvisa scomparsa di Franco Caroni.