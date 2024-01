Comune di Monteriggioni, approvato il bilancio previsionale entro il 2023

Approvato il bilancio di previsione del Comune di Monteriggioni. Il primo aspetto da sottolineare è stato il percorso portato avanti dagli uffici e dall’assessorato al bilancio in questi anni di amministrazione che hanno consentito oggi di approvare il bilancio previsionale entro la fine dell’anno.

Questo permette una maggiore programmazione ed organizzazione non solo delle spese, ma anche della capacità di fornire servizi di qualità e realizzare corposi investimenti.

Luca Rusci

«Il principio portato avanti da questa amministrazione e che viene rispecchiato nel bilancio è l’attenzione alla qualità dei servizi ed una grande capacità in termini di realizzazione degli investimenti – afferma l’assessore al bilancio Luca Rusci –. Il Comune di Monteriggioni non aveva mai approvato entro la fine dell’anno il bilancio, quest’anno grazie al lavoro svolto in questo mandato amministrativo siamo riusciti a raggiungere anche tale traguardo. Si tratta di un importante risultato che sta a significare che dal primo gennaio siamo già in grado di gestire al meglio le risorse dell’ente e quindi organizzare e programmare da subito sia le entrate che le uscite, in modo da avere una macchina snella e pronta ad ogni esigenza».

Il pareggio per l’anno 2024 è previsto a circa 14 milioni mentre il 2025 a 17 milioni circa ed il 2026 a 13 milioni circa. Si evidenzia come il bilancio del Comune di Monteriggioni si sia mantenuto solido nel tempo a testimonianza di ciò le disponibilità di cassa iniziale del 2024 ammonteranno ad una cifra superiore ai 12 milioni di euro.

«La nostra priorità è sempre stata quella degli investimenti, unita ad una spesa per servizi di qualità e da questo punto di vista il bilancio previsionale conferma la nostra volontà e filosofia amministrativa, non solo per il 2024, ma anche per il 2025 e 2026 – afferma il primo cittadino Andrea Frosini –. Crediamo fermamente che il Comune di Monteriggioni debba essere in grado di avere un bilancio con delle basi solide così da sviluppare servizi e progetti fondamentali per il territorio e questo atto consente di avere una visione amministrativa lungimirante, con uno sguardo verso il futuro».