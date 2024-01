Lavori Torre Fiorentina a Siena, Loré: “Capiamo i disagi, monitoraggio continuo”

“Conosciamo purtroppo i ritardi, capiamo i disagi per la società sportiva e le famiglie, stiamo monitorando giornalmente la situazione: l’obiettivo è consegnare il campo quanto prima”; così l’assessore all’edilizia sportiva del Comune di Siena Lorenzo Loré interviene sul cantiere relativo all’impianto di Torre Fiorentina a Siena, in gestione alla società Fc Meroni e attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione.

“Siamo in contatto con la ditta incaricata – spiega l’assessore del Comune di Siena – ci sono state delle criticità, legate anche al maltempo e al clima, ma siamo consapevoli dei disagi causati dai ritardi per la consegna dell’impianto nuovo, rispetto a quanto in precedenza programmato. Grazie anche al lavoro del nostro ufficio tecnico la nostra volontà è quella di monitorare ancor più da vicino la situazione e accorciare il più possibile i tempi per una riconsegna del campo quanto prima, almeno per permettere di nuovo gli allenamenti e in attesa poi dell’omologazione.

Comprendiamo le difficoltà di società e famiglie in questo periodo. L’amministrazione comunale si farà carico di sostenere l’associazione che ha dovuto sobbarcarsi costi non preventivati, attraverso un piccolo contributo”.

Il progetto relativo all’impianto di Torre Fiorentina a Siena prevede la sostituzione del manto di gioco in erba sintetica per campo da calcio con certificazione Lnd per un importo complessivo di 660 mila euro di quadro economico.