Ponte di Drove, manutenzione straordinaria in vista

Manutenzione straordinaria in vista per il ponte sul torrente Drove, che si trova sulla strada regionale 2 che dal centro di Poggibonsi porta alla località, appunto, di Drove.

“Un intervento che risponde ad esigenze di sicurezza e fruibilità – dice il sindaco del Comune di Poggibonsi David Bussagli –. La struttura in questione, in cemento armato, presenta parti che nel tempo si sono logorate e che occorre ripristinare attraverso un lavoro specifico di recupero sul ponte e sul tratto di strada adiacente”.

L’intervento in questione porterà al recupero della struttura, in particolare dell’impalcato, con operazioni sulle sponde che saranno ripulite dalla vegetazione. Le parti rovinate saranno demolite e poi ricostruite dopo il trattamento delle superfici.

A conclusione dell’intervento di recupero si procederà a sostituire le barriere laterali. Il progetto di recupero è stato elaborato attraverso una serie di rilievi specifici che hanno riguardato l’andamento della strada, la struttura del ponte, il posizionamento delle barriere guardrail, effettuati anche con uno strumento di rilevazione 3D laser‐scanner (“Geoslam Zeb Horizon”) che permette, tramite il relativo software di gestione dati, di ricostruire una visione tridimensionale, con precisione centimetrica, delle parti rilevate.

Il progetto di manutenzione straordinaria del ponte di Drove è stato approvato dalla giunta ed è attualmente nella fase di gara. E’ realizzato con un investimento di 120.000 euro, risorse stanziate sul bilancio comunale con le variazioni del luglio scorso.

“Nelle prossime settimane procederemo con l’intervento – conclude il primo cittadino di Poggibonsi David Bussagli sui lavori di manutenzione del ponte di Drove –. E’ uno dei lavori che abbiamo previsto con le variazioni di bilancio di qualche mese fa per la manutenzione straordinaria di strade e luoghi della città. Un’operazione complessiva a cui abbiamo destinato circa 1,5 milioni di euro che progressivamente si stanno trasformando in progetti e gara e che a breve si tradurranno in cantieri per la città”.